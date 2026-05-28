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    ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores en su visita a Boca Juniors?

    El equipo estudiantil llega a la última fecha del grupo con la opción de avanzar en el certamen continental. Universidad Católica avanzará si gana o empata en Buenos Aires, mientras que una derrota lo obligará a depender del resultado entre Cruzeiro y Barcelona.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Qué necesita la UC para avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores en su visita a Boca Juniors?* ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La definición del Grupo D de la Copa Libertadores está abierta en la última fecha. La UC visita a Boca Juniors con opciones de clasificar a octavos de final, terminar primero del grupo o incluso quedar fuera del torneo dependiendo de los resultados. El equipo de Daniel Garnero es líder de la zona con 10 puntos. Más atrás aparecen Cruzeiro con ocho unidades, Boca con siete y Barcelona con tres.

    El escenario para el combinado estudiantil es claro. Si empata o derrota a Boca en Buenos Aires, clasificará a los octavos de final y además asegurará el primer lugar.

    En caso de igualdad, la UC llegará a 11 puntos y Boca quedará con 8, mientras que Cruzeiro solo podría alcanzar un máximo de 11 unidades. Ahí los duelos directos le permitirían a Católica mantener el liderato. En tanto, si gana en La Bombonera, la UC avanzará con 13 puntos.

    El único escenario en el que Universidad Católica dependerá de terceros es si pierde ante Boca. En ese caso, quedará con 10 puntos y el cuadro argentino subirá a los mismos 10, pero por encima de la UC por los duelos entre ellos. Por lo que la clasificación se resolverá con lo que ocurra en Brasil entre Cruzeiro y Barcelona.

    Si Cruzeiro derrota a Barcelona como local, los brasileños llegarán a 11 puntos y clasificarán junto a Boca, dejando eliminada a la UC. De ocurrir aquello, el cuadro chileno será promovido a los playoffs de la Copa Sudamericana.

    Si Cruzeiro empata ante Barcelona, llegará a nueve unidades y la UC avanzará incluso perdiendo en Argentina. Lo mismo ocurrirá si el equipo brasileño cae en su estadio, ya que quedaría con ocho puntos.

    De esta forma, la UC tiene dos resultados que le aseguran el paso a octavos de final: ganar o empatar frente a Boca. Incluso una derrota puede servirle, pero solo si Cruzeiro no vence a Barcelona.

    La tabla

    LugarEquipoPJPGPEPPGFGCPuntos¿Clasifica?
    1Universidad Católica53117410
    2Cruzeiro5221438
    3Boca Juniors5212647No (pasa a Sudamericana)
    4Barcelona5104283No

    El alza de la UC

    La campaña del equipo chileno cambió después de la primera fecha del grupo. Tras perder ante Boca por 2-1 en Santiago, Católica consiguió un triunfo como visitante ante Cruzeiro en Brasil (2-1), resultado que volvió a meter al equipo nacional en la pelea.

    Luego derrotó a Barcelona en Guayaquil, empató ante Cruzeiro y volvió a imponerse frente al conjunto ecuatoriano. Esa serie de resultados le permite llegar a la última jornada como líder del grupo y depender de sí mismo para avanzar.

    Además de los puntos obtenidos, en la UC destacan un cambio en el funcionamiento del equipo durante la fase de grupos. El plantel pasó de replegarse ante los xeneizes a controlar distintos momentos de los partidos frente a Cruzeiro y Barcelona.

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