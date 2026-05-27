“Coincido con sus palabras”: la respuesta de Cecilia Pérez a la propuesta del Presidente Kast sobre el estadio para la U.

Cecilia Pérez sale al paso por las declaraciones del Presidente José Antonio Kast. La timonel de Azul Azul respaldó las declaraciones del Mandatario respecto a la posibilidad de impulsar un estadio para Universidad de Chile.

Durante la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el Presidente abordó la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva. “Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, señaló Kast.

En esa línea, hizo un llamado a trabajar junto a las autoridades de gobierno para concretar proyectos. “Trabajemos en eso también, ministra (Natalia Ducó), ministro (José García Ruminot). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, afirmó.

Las declaraciones fueron rápidamente comentadas por Pérez, quien utilizó sus redes sociales para respaldar la idea de avanzar en un estadio para Universidad de Chile.

“Hoy el Presidente Kast promulgó la nueva Ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno. Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea”, escribió la exministra del Deporte en su cuenta de X.

Hoy el Presidente @joseantoniokast promulgó la nueva Ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno. Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para q así sea. — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) May 27, 2026

El proyecto de un estadio propio ha sido una demanda histórica en Universidad de Chile. En distintas administraciones de Azul Azul se han explorado alternativas para concretar un recinto. Hasta ahora ninguna iniciativa ha prosperado.

En su intervención, Kast también sostuvo que el fortalecimiento de los estadios y complejos deportivos debe extenderse a instituciones de las provincias. “Que los clubes de regiones puedan potenciarse, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Puede ser complementario, pero que esos fines complementarios ayuden al deporte”, indicó.

El Presidente además vinculó el desarrollo de infraestructura con el rol del fútbol. “No solamente es un deporte, es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que tiene que convocar y no llevar a las disputas”, enfatizó. En esa línea, planteó que las iniciativas no deberían depender de los gobiernos de turno. “Que no sea más parte de la campaña política”, sostuvo.

Kast también abordó los problemas de seguridad asociados a los espectáculos deportivos y relató una experiencia personal en un recinto nacional. “Me tocó traer a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar”, comentó.