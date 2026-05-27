SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Coincido con sus palabras”: la respuesta de Cecilia Pérez a la propuesta del Presidente Kast sobre el estadio para la U

    La presidenta de Azul Azul respaldó los dichos del Mandatario y aseguró que Universidad de Chile “merece un estadio a la altura de su historia”.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Coincido con sus palabras”: la respuesta de Cecilia Pérez a la propuesta del Presidente Kast sobre el estadio para la U.

    Cecilia Pérez sale al paso por las declaraciones del Presidente José Antonio Kast. La timonel de Azul Azul respaldó las declaraciones del Mandatario respecto a la posibilidad de impulsar un estadio para Universidad de Chile.

    Durante la promulgación de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas, el Presidente abordó la necesidad de fortalecer la infraestructura deportiva. “Queremos que varios de los clubes en este periodo logren sus instalaciones. Si hay clubes grandes que merecen tener un lugar, un recinto deportivo donde crecer, donde poder potenciarse. Uno va de repente a otros países y hay centros deportivos que no solamente son para el club, sino para la nación entera”, señaló Kast.

    En esa línea, hizo un llamado a trabajar junto a las autoridades de gobierno para concretar proyectos. “Trabajemos en eso también, ministra (Natalia Ducó), ministro (José García Ruminot). Vamos a golpear puertas y veamos qué grandes clubes tienen posibilidades de tener su campo deportivo propio... para que no sean un meme”, afirmó.

    Las declaraciones fueron rápidamente comentadas por Pérez, quien utilizó sus redes sociales para respaldar la idea de avanzar en un estadio para Universidad de Chile.

    “Hoy el Presidente Kast promulgó la nueva Ley de SADP, una reforma muy necesaria para el fútbol chileno. Coincido con sus palabras: la U merece un estadio a la altura de su historia, porque será también un gran estadio para Chile. Seguiremos trabajando para que así sea”, escribió la exministra del Deporte en su cuenta de X.

    El proyecto de un estadio propio ha sido una demanda histórica en Universidad de Chile. En distintas administraciones de Azul Azul se han explorado alternativas para concretar un recinto. Hasta ahora ninguna iniciativa ha prosperado.

    En su intervención, Kast también sostuvo que el fortalecimiento de los estadios y complejos deportivos debe extenderse a instituciones de las provincias. “Que los clubes de regiones puedan potenciarse, que tengan certeza de que ese campo deportivo va a ser para ese fin. Puede ser complementario, pero que esos fines complementarios ayuden al deporte”, indicó.

    El Presidente además vinculó el desarrollo de infraestructura con el rol del fútbol. “No solamente es un deporte, es cultura, identidad y pasión, pero una pasión que tiene que convocar y no llevar a las disputas”, enfatizó. En esa línea, planteó que las iniciativas no deberían depender de los gobiernos de turno. “Que no sea más parte de la campaña política”, sostuvo.

    Kast también abordó los problemas de seguridad asociados a los espectáculos deportivos y relató una experiencia personal en un recinto nacional. “Me tocó traer a algunos de mis hijos y me preguntaban si había un partido de hockey, por todos los carabineros afuera. Eso tiene que cambiar”, comentó.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UUniversidad de ChileCecilia PérezAzul AzulJosé Antonio KastPresidente KastPresidente José Antonio KastEstadio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Marisol Durán, rectora de la UTEM, asume como nueva presidenta del Consorcio de Universidades Estatales

    AC contra Grau abre grieta en el oficialismo: UDI reprocha emplazamiento republicano y acusa falta de rigor

    Cifras del INE revelan que los nacimientos en Chile disminuyeron un 46,9% en los últimos 32 años

    “Entrada Liberada”, el programa dedicado al patrimonio regresa a NTV

    SMU realiza colocación de bonos por US$90 millones

    Lo más leído

    1.
    “Para que no sean un meme”: el anuncio del Presidente Kast que abre la puerta a la construcción del estadio de la U

    “Para que no sean un meme”: el anuncio del Presidente Kast que abre la puerta a la construcción del estadio de la U

    2.
    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    3.
    Ahora solo les queda aplaudir: el ninguneo de Nacional a Coquimbo que queda en los registros tras el liderato pirata en la Libertadores

    Ahora solo les queda aplaudir: el ninguneo de Nacional a Coquimbo que queda en los registros tras el liderato pirata en la Libertadores

    4.
    Lesión de Valentin Vacherot le permite a Alejandro Tabilo avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez

    Lesión de Valentin Vacherot le permite a Alejandro Tabilo avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Marisol Durán, rectora de la UTEM, asume como nueva presidenta del Consorcio de Universidades Estatales
    Chile

    Marisol Durán, rectora de la UTEM, asume como nueva presidenta del Consorcio de Universidades Estatales

    AC contra Grau abre grieta en el oficialismo: UDI reprocha emplazamiento republicano y acusa falta de rigor

    Cifras del INE revelan que los nacimientos en Chile disminuyeron un 46,9% en los últimos 32 años

    SMU realiza colocación de bonos por US$90 millones
    Negocios

    SMU realiza colocación de bonos por US$90 millones

    SalmonChile anuncia incorporación de Invermar al gremio

    Rodrigo Wagner, excoordinador macro de Hacienda y polémica sobre deuda pública: “No veo error de cálculo y es replicable”

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Un impulso irresistible”: vicepresidente de ByN explica el gesto obsceno a los hinchas de la UC en el Claro Arena
    El Deportivo

    “Un impulso irresistible”: vicepresidente de ByN explica el gesto obsceno a los hinchas de la UC en el Claro Arena

    “Coincido con sus palabras”: la respuesta de Cecilia Pérez a la propuesta del Presidente Kast sobre el estadio para la U

    De ninguneado a líder del grupo y con millonarios premios: el exitoso camino de Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga
    Tecnología

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    “Entrada Liberada”, el programa dedicado al patrimonio regresa a NTV
    Cultura y entretención

    “Entrada Liberada”, el programa dedicado al patrimonio regresa a NTV

    Ruta del Día del Patrimonio: los panoramas imperdibles de la principal fiesta cultural

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus
    Mundo

    Las polémicas medidas de Trump frente al ébola: centro en Kenia para estadounidenses contagiados y limitaciones a investigadores de virus

    Flávio Bolsonaro pide a Trump que catalogue como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil

    Guardia Civil de España registra sede del PSOE tras detectar pagos de dirigentes por atacar a jueces

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile