Cuenta pública: Kast ajusta últimas definiciones de su discurso y cita a ministros a bilaterales en La Moneda

En la antesala de su primera cuenta pública, el Presidente José Antonio Kast ha concentrado buena parte de su agenda en la preparación del discurso que entregará el próximo 1 de junio ante el Congreso Nacional. En La Moneda reconocen que la instancia no solo será utilizada para hacer un checklist de los avances de los primeros meses de gestión, sino también para intentar abrir una nueva etapa política del gobierno, poniendo término al período de instalación.

Con ese objetivo, durante los últimos días el Mandatario ha intensificado una serie de reuniones bilaterales con ministros y equipos sectoriales para revisar compromisos, monitorear el estado de las principales iniciativas del Ejecutivo y afinar posibles anuncios que puedan ser incorporados en el mensaje presidencial.

Solo entre el lunes y este miércoles, Kast recibió en Palacio a la ministra de Salud, May Chomalí; al ministro de Justicia, Fernando Rabat, junto a subsecretarios de esa cartera; y durante esta mañana sostuvo una cita con la titular de Bienes Nacionales, Catalina Parot.

Las reuniones, transmiten en el oficialismo, apuntan a que el Presidente llegue con una revisión exhaustiva del estado de avance de cada ministerio y con claridad respecto de los énfasis políticos que buscará instalar en el Congreso.

En varias de esas citas ha participado además parte del equipo del Segundo Piso de La Moneda. Entre ellos, Álvaro Bellolio, quien encabeza un grupo dedicado al seguimiento de políticas públicas, supervisión de la labor ministerial y monitoreo del cumplimiento programático.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

A algunas reuniones sectoriales -como la sostenida con el equipo de Salud- también se sumó la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, quien ha ido adquiriendo mayor protagonismo en la coordinación política y legislativa del Ejecutivo.

En Palacio explican que la cuenta pública es vista como el principal punto de inflexión de la administración republicana desde que asumió en marzo. La apuesta del comité político es que el hito permita dejar atrás el período de instalación del gobierno y abrir un nuevo ciclo, marcado por una agenda más ofensiva desde el punto de vista político y una consolidación de las prioridades del Ejecutivo.

La evaluación interna es que las primeras semanas estuvieron fuertemente concentradas en la instalación administrativa del gobierno, el despliegue territorial de ministros y subsesecretarios y la necesidad de responder a contingencias inmediatas, incluyendo controversias comunicacionales y la implementación de medidas impopulares, como el alza de los combustibles. Ahora, en cambio, el objetivo sería entrar en una fase de mayor consolidación política y comunicacional.

Parte de ese diseño contempla también ajustes en la estrategia de comunicaciones de La Moneda. Según reconocen en el Ejecutivo, en los próximos días se dejará atrás el slogan “Trabajando para usted”, utilizado durante las primeras semanas de gestión, para avanzar hacia una nueva identidad comunicacional para esta etapa.

En paralelo, el equipo presidencial ya definió un lema específico para la cuenta pública: “Chile cuenta con todos”, frase que buscará reforzar una idea de amplitud y convocar a sectores más allá del electorado republicano.

Este miércoles el gobierno habilitó el sitio Cuenta Pública 2026, plataforma con la que La Moneda busca incorporar participación ciudadana en la antesala de la ceremonia. “Porque contamos con todos, queremos escucharte. Comparte tus ideas para un Chile mejor. Algunos de estos mensajes serán parte de la transmisión oficial de la cuenta pública”, señala el portal, donde además las personas podrán subir fotografías que eventualmente serán incorporadas a la puesta en escena de la jornada.

Quienes han trabajado en la elaboración del discurso sostienen, además, que el formato de la intervención será distinto al de administraciones anteriores. En el entorno presidencial aseguran que Kast pretende realizar una cuenta pública más breve .

De hecho, en las últimas semanas el equipo presidencial ha revisado discursos de exmandatarios para estudiar distintos formatos y estilos. Algunos en Palacio mencionan como referencia las cuentas públicas del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, caracterizadas por intervenciones más acotadas y centradas en definiciones políticas puntuales.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, abordó este miércoles el trabajo que encabeza el Mandatario para preparar el mensaje.

“El Presidente está trabajando muy dedicadamente en su cuenta pública, ya desde hace un par de días. Está conversando con los distintos ministros, está escuchando también distintas propuestas”, sostuvo el secretario de Estado.

Y agregó: “Yo solo puedo decir que la cuenta pública, el discurso del Presidente, va a ser muy contundente y va a ser muy marcador de lo que van a ser los próximos meses de gobierno”.