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    Política

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”

    El vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, apuntó que los diputados de la UDI y RN “tendrán que votar en conciencia también y hacer lo que les mandata la Constitución y lo que es correcto”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diputado y vicepresidente del PNL, Hans Marowski. FOTO: PEDRO RODRIGUEZ. PEDRO RODRIGUEZ

    “Nosotros los nacional-libertarios no vemos las acusaciones constitucionales como herramientas de cálculo político”.

    Con esta frase, el diputado y vicepresidente del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, emplazó a la UDI y RN (Chile Vamos) a sumarse a la acusación constitucional anunciada este martes en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

    La ofensiva, que también pretende llevar adelante el Partido Republicano, surgió luego de que el actual jefe de la billetera fiscal, Jorge Quiroz, dio cuenta de un “error” en más de US $10 mil millones en la proyección de la deuda pública 2026-2030.

    En diálogo con 24 Horas, el dirigente libertario planteó que su tienda está “ejerciendo la obligación que nos impone la Constitución de fiscalizar actos de gobierno y cada parlamentario del partido que sea tendrá que darle explicación a sus votantes de la forma en que votan”.

    La principal resistencia de la UDI y RN apunta a que la idea del libelo acusatorio aparece en momentos en que se tramita en el Parlamento la megarreforma, para lo que se buscan votos opositores para que tenga mayor amplitud.

    Al respecto, Marowski sostuvo que el proyecto de Reconstrucción Nacional “es muy importante para el crecimiento, para el empleo, para tener mejores salarios y eventualmente mejores oportunidades para todos, pero estas reformas que incluyen cambios tributarios no son la única variable que consideran las empresas o la gente que invierte y genera riqueza para que un país crezca”.

    “Hay otras variables y otros riesgos que ponen en peligro la propiedad que los empresarios, que arriesgan su capital, evalúan para el crecimiento y uno de ellos es la estabilidad de un país, la certeza jurídica y este es el caso, más deuda y menos transparencia también significan menos crecimiento, menos inversión, menos margen fiscal a futuro, mucha más presión tributaria, incertidumbre para todas las familias que están en su casa, para la gente que paga contribuciones, para la gente que asume la inflación que es el impuesto más gravoso que sufre la gente”, afirmó.

    Luego, el vicepresidente libertario aludió directamente a las declaraciones de la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que planteó que no era el momento para la presentación de una AC. A esos dichos se sumó además el diputado Andrés Longton, también de RN.

    “La incomodidad que provocan ese tipo de comentarios son lo que, eventualmente, terminó separando a un grupo que no está en el centro de la política, que es un grupo muy importante de la población. Le recuerdo que el Partido Nacional Libertario tiene más de 50.600 militantes, que producto de la incomodidad de muchos años de escuchar ese tipo de comentarios forman un partido con ideas claras, consistentes, sin dobleces”, señaló.

    Finalmente, reforzó que en su sector tienen la convicción de que están haciendo lo correcto “y la gente, los partidos de gobierno más el Partido Nacional Libertario que cumplan el juramento que dieron cuando asumieron como parlamentarios, como diputados tendrán que votar en conciencia también y hacer lo que les mandata la Constitución y lo que es correcto”.

    Más sobre:Hasn MarowskiNicolás GrauAcusación constitucionalCongreso NacionalPartido Nacional Libertario

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