¿Bielsa le avisó a algún chileno que no lo iba a convocar? El recuerdo que desclasifica Waldo Ponce
Facundo Torres recibió una comunicación tan ingrata como inusual del técnico argentino. El volante del Austin FC no será parte de la delegación de Uruguay en el Norteamérica. En El Deportivo Camino al Mundial, el exseleccionado y panelista recuerda un especial momento en la Roja.
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