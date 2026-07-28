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    Política

    Senado aclara que revisión de asignaciones parlamentarias se realizan “conforme a las atribuciones que la ley entrega”

    Así aclaran que, por ejemplo, el Comité de Auditoria de la Cámara Alta está encargado de "la revisión de antecedentes, documentación de respaldo, rendiciones y procedimientos asociados al gasto de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Valparaiso, 22 de julio 2026 El ministro de Hacienda Jorge Quiroz, en la Sesion Especial del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Ante diversos cuestionamientos surgidos a las funciones de control y revisión de las asignaciones parlamentarias, por diversos casos en que están involucrados senadores, el Senado, a través de un comunicado, aclaró que se fiscaliza con transparencia y con las herramientas que la ley les entrega.

    Cabe recordar que el senador Miguel Ángel Calisto (IND.) está siendo investigado por fraude al fisco reiterado y de utilizar un sistema de asesorías parlamentarias falsas, y que en ese contexto La Tercera dio a conocer que la abogada coordinadora del Comité de Auditoría Parlamentaria, Priscila Fuentes, detalló que no se puede corroborar que una exasesora del legislador haya cumplido con las actividades por las cuáles se le remuneró.

    En esa línea es que el Senado explica que “resulta importante precisar el marco institucional establecido por la Ley N° 20.447, normativa que significó un avance sustantivo en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del uso de recursos públicos en el Congreso Nacional“.

    En esa línea, se añade que: “Dicha ley creó dos organismos autónomos y especializados que cumplen funciones complementarias y esenciales para el adecuado control de las asignaciones parlamentarias: el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria”

    Así se explica que al Consejo Resolutivo le corresponde determinar el monto, destino, criterios de uso y condiciones de las asignaciones parlamentarias, estableciendo las normas que regulan su aplicación y rendición.

    A su vez, el Comité de Auditoría Parlamentaria tiene la función de revisar y controlar el uso de dichas asignaciones, verificando que los gastos rendidos se ajusten a los criterios, contratos, procedimientos y exigencias establecidos por el Consejo Resolutivo, así como a la normativa vigente.

    “En este contexto, y tal como ocurre en otros organismos públicos, las labores de auditoría se desarrollan conforme a las atribuciones que la ley entrega al Comité, las cuales se orientan a la revisión de antecedentes, documentación de respaldo, rendiciones y procedimientos asociados al gasto de recursos provenientes de asignaciones parlamentarias”, afirma el comunicado.

    Según explican en el Senado el Comité de Auditoría es el encargado de fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos del Congreso y emite informes anuales que pueden ser consultados en el sitio web.

    “El Senado reafirma su compromiso con la probidad, la transparencia y el fortalecimiento continuo de los mecanismos de control que resguardan el adecuado uso de los recursos públicos, dentro del ámbito de competencias que la legislación vigente establece para cada institución”, finaliza el texto.

    Entre los cuestionamientos surgidos también está, por ejemplo, el hecho que la senadora Fabiola Campillai (IND.) contrató como conductor personal a su yerno, quien actualmente enfrenta una investigación por amenazas y cuenta con otros antecedentes penales.

    Más sobre:SenadoConsejo ResolutivoComité de Auditoría Parlamentaria

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