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    Política

    Gobierno sale a responder críticas de Vallejo: niega que promesa de Kast en seguridad sea una estafa y apunta a la “evidencia”

    El Ejecutivo salió en masa a retrucar los emplazamientos de la exvocera de Boric, que fustigó la gestión del Mandatario contra la delincuencia. Arrau, Alvarado y García Ruminot, entre otros, defendieron los avances en la materia.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Santiago 25 de febrero 2026. La ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, realiza un punto de prensa junto a la futura vocera Mara Sedini, en el marco de las reuniones bilaterales para el traspaso de mando. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El gobierno salió en masa a reprochar las duras críticas de la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), que en su primera entrevista tras el término de la era de Gabriel Boric fustigó la promesa en materia de seguridad del Presidente José Antonio Kast.

    En diálogo con el podcast Animales Políticos, la otrora secretaria de Estado calificó como una “gran estafa” la promesa del Mandatario de poner freno a la delincuencia.

    Creo que sí hubo una gran estafa: la promesa de seguridad. Lo que más movilizó en el voto hacia Kast fue la promesa de que (...) iban a bajar drásticamente los homicidios. Y lo que vimos ahí fue más bien improvisación“, sostuvo la militante del PC.

    Una de los primeros en responder fue el titular de Seguridad, Martín Arrau, que en una primera instancia apuntó en contra del Partido Comunista, tienda en que milita la exautoridad.

    “En términos de seguridad ningún triunfo es nada. Seguimos con cifras complejas, estamos trabajando, vamos mejorando (...) lo que yo dije efectivamente es que cuando gran parte de la población cambió, acá también hay gente radical como el Partido Comunista que sigue ahora presentando proyectos o ideas de quitar protección a nuestras policías, como la ley Nain-Retamal”, enfatizó en conversación con T13 Radio.

    Y luego agregó: “Entonces, claro, hay gente que no va a cambiar. Lo tenemos claro, hay gente que sigue siendo radical, gente que sigue estando en contra de la autoridad del Estado y de los que ponen orden”.

    16 JUNIO 2026 MINISTRO DE SEGURIDAD, MARTIN ARRAU. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    “La gran mayoría sí fue cambiando, porque uno cuando recorre los diferentes barrios, conversa con la gente, pide efectivamente más fuerza policial, pide más presencia policial”, destacó.

    Además, señaló que “hay alcaldes que eran de un cierto sector político que antes estaban dinamitando la autoridad y hoy día lo que piden es más autoridad policial y más presencia en sus calles. Ese cambio es algo muy positivo”.

    Ejecutivo apunta a la “evidencia”

    Un poco más tarde, durante un operativo contra el comercio ilegal en Estación Central, el ministro Arrau fue más directo en su respuesta a Vallejo.

    “Yo no voy a entrar a polemizar con la exministra Vallejo (...) la verdad es que la evidencia mata cualquier relato falso que pueda haber en este caso”, dijo.

    El titular de Seguridad, para afirmar su punto, apuntó a los avances en la materia durante la actual administración: “El ingreso irregular a nuestro país reduce en un 80% a raíz del decreto que firma el Presidente el día 1 de su gobierno para el despliegue de Fuerzas Armadas, combinados con Carabineros y la Policía de Investigaciones, tengo provincias del norte donde los decomisos de droga van a ser un 250% respecto al año pasado, vemos que en la Macrozona Sur la quema de maquinaria se ha reducido un 80% respecto al año anterior, cada cifra respalda lo que hemos ido haciendo”.

    Requerido si en las palabras de la exvocera hay una motivación política, señaló: “Yo hablo con las cifras, la evidencia, hablo con las encuestas que han ido saliendo, las encuestas de percepción. Vamos avanzando, por supuesto que queda un largo camino por recorrer, no hay nada que celebrar".

    La nueva subsecretaria de Seguridad, Pilar Giannini, sostuvo su primera reunión esta tarde con el ministro Martín Arrau.

    En una línea similar también respondió la subsecretaria de Seguridad Pública, María del Pilar Giannini, que cuestionó que Vallejo no se apega a la evidencia.

    “A mí me llamó la atención las declaraciones de la vocera ayer, cuando tenemos evidencia empírica y datos que dan cuenta de otra cosa. Una cosa es que uno esté en la oposición y quiera criticar al gobierno, que es legítimo porque estamos en bandos distintos y cada uno tiene su forma de hacer las cosas en política, pero me parece poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos. Así que me parece que no tiene evidencia para decir que es una gran estafa”, retrucó en entrevista con radio Pauta.

    A eso agregó que “creo que se está notando de a poco que la seguridad va mejorando y también hay que considerar que la percepción, que también lo vio el gobierno anterior, no va de la mano con la evidencia de los datos que van a la baja”.

    “Somos un gobierno serio”

    También se sumó desde La Araucanía el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, que relevó la gestión en la materia.

    “Somos una gran esperanza para Chile. Somos un gobierno serio, un gobierno de realizaciones. Nos estamos haciendo cargo de una enorme deuda, particularmente en el ámbito de la seguridad”, recalcó.

    Asimismo, advirtió que “las cifras de estas últimas semanas y de estos últimos meses avalan lo que estoy diciendo y la avalan particularmente aquí en nuestra Región de La Araucanía, donde afortunadamente tenemos una baja muy importante, muy significativa, de hechos de violencia y de hechos delictuales en general. Así que nosotros seguimos construyendo día a día”.

    Durante la jornada también respondió el vicepresidente, Claudio Alvarado, que afirmó que la ciudadanía percibe una acción más efectiva del gobierno en la persecución del delito.

    “Los ciudadanos son los que hoy día sienten una acción mucho más efectiva en el territorio por parte del gobierno”, señaló.

    La autoridad, además, defendió las comunicaciones del Ejecutivo, que también fueron materia de cuestionamiento por parte de Vallejo.

    “Las vocerías se evalúan por su contenido, por su transparencia y no por la cantidad de puntos de prensa”, dijo.

    Para cerrar, dijo: “No tengo por qué hacerme cargo de las expresiones de Camila Vallejo, cuyo tiempo de vocería ya se terminó”.

    Más sobre:Camila VallejoMartín ArrauPilar GianniniSeguridadGobiernoJosé Antonio Kast

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