La Muerte de Robin Hood: cinta con Hugh Jackman fija estreno en Chile

La película La muerte de Robin Hood se plantea como una oscura reinvención de la legendaria historia del forajido. Lejos del héroe que roba a los ricos para ayudar a los pobres, el filme presenta a un Robin Hood envejecido, herido y atormentado por las decisiones que marcaron su vida.

Esa es la propuesta del estadounidense Michael Sarnoski, realizador que sorprendió con Pig (2021), que luego salió airoso de su primera experiencia en una franquicia de Hollywood (Un lugar en silencio: Día uno) y que ahora se prepara para comandar la adaptación cinematográfica del videojuego Death stranding.

“Está atormentado por la percepción de ser un héroe cuando, en el fondo, sabe que no lo fue”, apuntó el director, quien se unió a Hugh Jackman en la realización de un relato íntimo y visceral que indaga en la culpa, la violencia y la redención.

A la estrella australiana se le suman Jodie Comer, Bill Skarsgård, Murray Bartlett y Noah Jupe.

“Su Robin Hood es una de las versiones más interesantes del personaje de los últimos tiempos”, expresó la crítica de RogerEbert.com, medio que celebró que “nos invita a reflexionar sobre el precio de la redención”.

Tras su debut en salas de Estados Unidos –donde fue distribuida por A24–, se confirmó que llegará a cines chilenos el próximo 20 de agosto.

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