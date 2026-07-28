“Tenemos un problema ahí”: Arrau reconoce aumento de la presencia de niños en delitos y apunta a la prevención

Conmoción causó la agresión que sufrió el lunes una niña de 7 años en su establecimiento escolar en la comuna de La Granja. La menor que cursa segundo básico fue apuñalada en reiteradas ocasiones por una niña de 13 años de octavo grado.

El hecho ocurrió en el colegio Islas de Chile. Según los primeros antecedentes, la víctima se encuentra recuperándose y fuera de riesgo vital.

La situación reabrió un tema que hace varias semanas se viene instalando en la opinión pública: la presencia de menores de edad en la concurrencia de delitos.

De hecho, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, confirmó que ha aumentado el número de menores de 18 años como infractores de la Ley.

Respecto al caso de la niña herida, el ministro, en diálogo con Tele13 Radio, señaló que se deben revisar “los protocolos dentro del establecimiento, qué pasa en esa comunidad educativa, en esa familia, cómo se previene esto porque son, recordemos, menores totalmente inimputables”.

En ese sentido, el secretario de Estado planteó que no hay que bajarle el perfil al asunto. “Hoy día en los menores de 14 a 17 tenemos un aumento de la presencia de menores en delitos , tales como turbazos o robos con violencia en lugar habitado o en grupo, en encerronas, lo que vimos en San Bernardo hace algunas semanas que fue feroz”.

“Tenemos un problema ahí”, sostuvo. El ministro señaló que se debe abordar esa situación con la “prevención temprana”. Incluso precisó que ya se cuenta con “un plan de trabajo”.

“Hoy día el Estado tiene algunos programas, varios programas dispersos en varios ministerios, donde tenemos que empezar a ordenar para entrar cada vez más tempranamente, que es lo que han hecho países que han tenido buenos resultados en esto, porque si no es bien desesperanzador“, sostuvo.