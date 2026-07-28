“No supe calibrar mi rol humorístico”: Ítalo Omegna ofrece disculpas por comentarios sobre abuso infantil y niños con TEA

El militante del Partido Nacional Libertario (PNL) y exasesor parlamentario Ítalo Omegna ofreció disculpas públicas este lunes, luego de la polémica que generaron dichos en los que banalizó los abusos sexuales contra menores e hizo “bromas” sobre niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Las declaraciones de quien se desempeñaba como asesor del diputado Pier Karlezi (PNL) se viralizaron durante el fin de semana. En el video, registrado durante una celebración privada de cumpleaños de integrantes del programa La Cofradía, Omegna entrega una muñeca de juguete y dice a otro de los presentes: “Este es tu favorito, el que estábamos esperando. No encontré del tamaño que te gusta, sé que te gusta más grande, pero es de la edad”, además de emitir otros comentarios de connotación sexual referidos a menores de edad.

Tras ser desvinculado como asesor de Karlezi y despedido del Instituto Mises, Omegna publicó una declaración en sus redes sociales, en la que ofreció disculpas.

El excandidato a diputado señaló que “quiero pedir disculpas de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa La Cofradía“.

En esa línea, aseguró que asume “total responsabilidad” por sus dichos, reconoció que no “estuvieron a la altura” e indicó que incurrió en “una falta de respeto inexcusable”. Asimismo, sostuvo que “no supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico dentro de La Cofradía y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo".

“Aunque ambos espacios tenían naturalezas distintas, debí comprender que mis palabras no podían desligarse completamente del cargo que ejercía ni del impacto que podían generar”, afirmó.

“Independientemente del contexto o de la intención, cuando lo que uno dice termina dañando a otros, hay que tener la humildad de reconocerlo y hacerse cargo”, agregó.

A continuación, sostuvo que el humor “puede incomodar y provocar”, pero admitió que “eso no me exime de reconocer cuando una broma resulta cruel, irresponsable o golpea gratuitamente a personas que ya enfrentan situaciones difíciles”.

“Pienso hoy en una familia que cría a un hijo con autismo y que a diario enfrenta desafíos que la mayoría desconoce. Entiendo que para ellas esto no fue una broma, sino una falta de respeto hacia su realidad y su lucha cotidiana. Pienso también en quienes han vivido situaciones de abuso, para quienes estos temas no son materia de risa, sino heridas profundas. A todas esas personas y a sus familias les pido perdón desde el fondo de mi corazón”, manifestó el exasesor parlamentario.

En la declaración, Omegna también informó que grabó una entrevista con el programa Sin Filtro, en la que abordará lo ocurrido y expondrá “con transparencia” su versión de los hechos. No obstante, no precisó cuándo será difundida.

Asimismo, aseguró que ha recibido amenazas de muerte, que perdió dos trabajos y que enfrenta “acusaciones de una gravedad absoluta que no se ajustan a la realidad”.

“Respecto de estas últimas, me presentaré voluntariamente ante el Ministerio Público, entregaré mis dispositivos electrónicos y aportaré toda la información necesaria para que los hechos sean investigados y esclarecidos”, anunció.