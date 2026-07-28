Vuelve la lluvia a la zona central: cómo será el evento de precipitaciones y las regiones afectadas. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Las lluvias volverán a instalarse sobre la zona central del país durante esta semana. El evento abarcará desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío .

Según la geofísica Francisca Jofré en Meteored, la semana estará marcada por “inestabilidad y precipitaciones en la zona central del país”.

La especialista advierte que uno de los aspectos más relevantes del evento será que las lluvias llegarán acompañadas de temperaturas relativamente altas para la época .

“Esto implica una isoterma cero más elevada, lo que incrementa el riesgo de escorrentía superficial en sectores cordilleranos y precordilleranos”, señala.

Vuelve la lluvia a la zona central: cómo será el evento de precipitaciones y las regiones afectadas

¿Cuántos mm caerán el lunes?

Jofré explica que durante el lunes el núcleo del sistema frontal afectará principalmente a las regiones del centro sur, donde O’Higgins y Maule concentrarán los mayores montos de precipitación.

En Rancagua se esperan hasta 48 milímetros de lluvia, mientras que Curicó podría acumular cerca de 40 mm .

Más al sur, Los Ángeles registraría alrededor de 25 mm con temperaturas máximas de apenas 10 °C.

En la costa central también se pronostican lluvias y viento. Valparaíso acumularía unos 21 mm, mientras que San Antonio y Pichilemu recibirían cerca de 20 mm, con probabilidad de tormentas eléctricas.

En Santiago, en tanto, se esperan precipitaciones persistentes durante la jornada, con acumulados cercanos a 15 mm .

¿Qué pasa con el martes?

Para el martes, la especialista indica que “los máximos de precipitación acumulada comenzarán a desplazarse hacia los sectores de la zona central”.

Ese día existe la posibilidad de tormentas eléctricas en las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Maule, especialmente en sectores del litoral.

Santiago continuará bajo condiciones inestables, con chubascos intermitentes que podrían dejar otros 10 mm de agua .

Mientras que localidades como Los Andes (18 mm), Chillán (19 mm) y Constitución también recibirán nuevas precipitaciones (11 mm).

Vuelve la lluvia a la zona central: cómo será el evento de precipitaciones y las regiones afectadas

Miércoles, persistirá la nubosidad

Aunque el sistema frontal principal abandonará el continente el miércoles, Jofré señala que “la masa de aire húmeda remanente mantendrá un claro dominio de nubosidad baja en gran parte del país” , además de nieblas matinales en zonas costeras.

Las lluvias solo persistirán de forma aislada en localidades del interior como Curicó, Talca, Constitución y Los Ángeles .

La especialista concluye que este episodio “confirma la tendencia de un invierno dinámico en la zona central de Chile”.

Además, adelanta que detrás de este sistema frontal se aproxima otro cargado de humedad, por lo que recomienda mantenerse atento a los pronósticos y avisos meteorológicos vigentes.