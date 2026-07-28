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    Zelenski llega a Estados Unidos para su reunión con Trump en la Casa Blanca

    "La prioridad número uno es la cooperación estratégica y antibalística con Estados Unidos", sostuvo Zelenski tras aterrizar en el territorio norteamericano.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este martes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca en el marco de los contactos para intentar retomar una nueva ronda de negociaciones de paz destinadas a intentar poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

    Está previsto que Zelenski -que ya ha llegado a territorio estadounidense y se ha mostrado esperanzado de que las negociaciones con Rusia puedan retomarse antes de otoño-- se reúna con el magnate republicano en el Despacho Oval a lo largo de la jornada, según han informado fuentes de la Casa Blanca a Europa Press.

    “Ya estamos en Estados Unidos. La agenda incluye reuniones con el presidente Trump, su equipo y quienes puedan apoyar nuestra defensa. La prioridad número uno es la cooperación estratégica y antibalística con Estados Unidos. La paz debe estar más cerca”, ha apuntado Zelenski tras aterrizar en el territorio norteamericano.

    Asimismo, ha señalado en un comunicado que “en nombre de toda Ucrania, honrará la memoria del senador Lindsey Graham y, junto con todos los presentes en el funeral que tendrá lugar en Washington, recordará sus esfuerzos por la seguridad y la libertad en la región euroatlántica y en otras regiones del mundo”. “Quiero dar las gracias a todos los que buscan proteger la vida humana”, ha añadido.

    El mandatario ucraniano ya conversó el pasado miércoles con los enviados especiales del presidente, Steve Witkoff y Jared Kushner, sobre como intensificar las vías diplomáticas y acercar la paz, en un momento en el que aún se desconoce cuando Moscú y Kiev volverán a sentarse a negociar tras el parón provocado por la guerra en Irán.

    Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunió entonces con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en los márgenes de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Manila, donde se abrió a explorar “ideas nuevas” para desencallar las negociaciones entre las partes.

    Más sobre:Estados UnidosUcraniaDonald TrumpVolodimir Zelenski

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