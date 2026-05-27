SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Arrau y políticas de seguridad del Estado: “Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”

    "Si alguien pretende en materia de seguridad, de estrategia, refundar las instituciones, está muy equivocado, hay que mejorarla de manera constante, porque el fenómeno delictual efectivamente varía”, defendió el ministro de Seguridad y agregó que "los programas que han sido exitosos, se van a mantener".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo esta mañana una reunión protocolar con el fiscal nacional, Ángel Valencia, en las dependencias del Ministerio Público.

    Tras la cita, el secretario de Estado valoró el encuentro, y detalló que se abordaron las estadísticas generales de fenómenos criminales como el crimen organizado, secuestros y algunos temas penitenciarios.

    También se conversó sobre el compromiso de “seguir trabajando en conjunto en múltiples materias”.

    En ese sentido, explicó el ministro, “hay varios proyectos de ley que son de interés, también coordinaciones, hay programas que como ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), que es muy conocido y se maneja en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público”.

    Tocado ese punto, Arrau fue consultado sobre si el plan ECOH -que depende del Plan Calles Sin Violencia, creado e implementado durante la administración de Gabriel Boric- se va a mantener.

    Sobre eso, el ministro contestó: “Cuando hablamos de seguridad, que es el rol primario del Estado, que es defender ese derecho fundamental de las personas a su integridad personal, a la propiedad privada, a la vida, cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”.

    “Efectivamente cuando hablamos del Plan Cuadrante que lleva décadas, cuando hablamos del Plan MT-0 de la PDI que lleva muchos años, son muy buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales, pero si alguien pretende en materia de seguridad, de estrategia, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado, hay que mejorarla de manera constante, porque el fenómeno delictual efectivamente varía”, continuó.

    “Hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado, que hace algunas décadas no era tal. Hay hasta el fenómeno de los secuestros, que hay que abordarlo, y por eso esto efectivamente va variando en la estrategia de aplicación, pero efectivamente los programas que han sido exitosos y que han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas que se han hecho, se van a mantener el tiempo y otros, por supuesto, habrá que evaluarlos”, declaró.

    Política de seguridad de Boric

    Luego fue requerido sobre si fue un error haber admitido que el Plan de Seguridad de Boric “es suficiente”, lo que generó varias críticas en el mundo político.

    Frente a esto, el ministro defendió que hay que diferenciar entre la política pública y el plan de seguridad del gobierno que ahora está en marcha, de José Antonio Kast.

    “Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura seis años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses, y la estrategia, el plan, la acción, que es lo que estamos ejercitando desde estos días”, planteó.

    Jonathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Finalmente, al ser consultado sobre si su plan partirá de cero, señaló: “Lo que mandata la ley es que cada gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes. Es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a convocar, vamos a citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública en los próximos días, vamos a constituir el Consejo Asesor también, que es lo que nos mandata la ley, para cumpliendo todos esos procesos, que son los normales, tengamos formalmente esa estrategia que es la que ya estamos aplicando hoy día y la que vamos a dar cuenta a los parlamentarios”.

    Más sobre:SeguridadPlanMartín ArrauJosé Antonio KastGabriel Boric

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sociedades aguas arriba: fusión de las Cascadas de SQM entra en su recta final

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Flávio Bolsonaro pide a Trump que catalogue como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil

    Guardia Civil de España registra sede del PSOE tras detectar pagos de dirigentes por atacar a jueces

    BTG Pactual: “En los últimos tres años empezamos a ver que los locales empezaron a invertir en Chile... La plata nueva se ha ido quedando en el país”

    Berenjenas fritas

    Lo más leído

    1.
    “Ya pusimos en conocimiento a Contraloría”: Marín tras solicitud de investigación al Ministerio de la Mujer por auditoría estatal

    “Ya pusimos en conocimiento a Contraloría”: Marín tras solicitud de investigación al Ministerio de la Mujer por auditoría estatal

    2.
    Embajador de Rusia en Chile raya la cancha sobre perfil para Secretaría General de la ONU y evita entregar apoyo a Bachelet

    Embajador de Rusia en Chile raya la cancha sobre perfil para Secretaría General de la ONU y evita entregar apoyo a Bachelet

    3.
    Kast designa embajadores en China, México, España, Suecia y Bélgica: Chahuán y Coloma entre ellos

    Kast designa embajadores en China, México, España, Suecia y Bélgica: Chahuán y Coloma entre ellos

    4.
    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”

    Libertarios eleva el tono ante resistencia de Chile Vamos a acusación contra Grau y llama a no hacer “cálculos políticos”

    5.
    Longton coincide con senadora Núñez y apunta a que AC contra Grau “no facilita el diálogo frente a la megarreforma”

    Longton coincide con senadora Núñez y apunta a que AC contra Grau “no facilita el diálogo frente a la megarreforma”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Hombre muere tras ser apuñalado por su pareja en Colina
    Chile

    Hombre muere tras ser apuñalado por su pareja en Colina

    Agustín Romero (REP.) emplaza a Chile Vamos por AC contra Grau: “(Si no se suman) tendrán que responder frente a su electorado”

    Christopher White confiesa que ha recibido amenazas de muerte en cinco ocasiones desde que asumió la alcaldía de San Bernardo

    Sociedades aguas arriba: fusión de las Cascadas de SQM entra en su recta final
    Negocios

    Sociedades aguas arriba: fusión de las Cascadas de SQM entra en su recta final

    BTG Pactual: “En los últimos tres años empezamos a ver que los locales empezaron a invertir en Chile... La plata nueva se ha ido quedando en el país”

    Los chats de Telegram y WhatsApp de los gerentes detrás de la colusión entre Edenred y Pluxee (ex Sodexo)

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio
    Tendencias

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lesión de Valentin Vacherot le permite a Alejandro Tabilo avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez
    El Deportivo

    Lesión de Valentin Vacherot le permite a Alejandro Tabilo avanzar a la tercera ronda de Roland Garros por primera vez

    Ahora solo les queda aplaudir: el ninguneo de Nacional a Coquimbo que queda en los registros tras el liderato pirata en la Libertadores

    ¿Bielsa le avisó a algún chileno que no lo iba a convocar? El recuerdo que desclasifica Waldo Ponce

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado
    Tecnología

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Roku lanza en Chile nuevos televisores Aiwa con Roku integrado

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida
    Cultura y entretención

    Cazador, el sello discográfico que marcó el indie chileno vuelve a la vida

    Éxito de Broadway llega con destacado elenco al GAM

    Anatomía de una caída: el día en que un accidente de moto cambió la historia de Bob Dylan

    Flávio Bolsonaro pide a Trump que catalogue como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil
    Mundo

    Flávio Bolsonaro pide a Trump que catalogue como terroristas a los dos mayores grupos criminales de Brasil

    Guardia Civil de España registra sede del PSOE tras detectar pagos de dirigentes por atacar a jueces

    Saint Levant, el cantante de Gaza que pide la libertad del pueblo palestino

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile