Arrau y políticas de seguridad del Estado: “Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño”

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo esta mañana una reunión protocolar con el fiscal nacional, Ángel Valencia, en las dependencias del Ministerio Público.

Tras la cita, el secretario de Estado valoró el encuentro, y detalló que se abordaron las estadísticas generales de fenómenos criminales como el crimen organizado, secuestros y algunos temas penitenciarios.

También se conversó sobre el compromiso de “seguir trabajando en conjunto en múltiples materias”.

En ese sentido, explicó el ministro, “hay varios proyectos de ley que son de interés, también coordinaciones, hay programas que como ECOH (Equipos de Crimen Organizado y Homicidios), que es muy conocido y se maneja en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público”.

Tocado ese punto, Arrau fue consultado sobre si el plan ECOH -que depende del Plan Calles Sin Violencia, creado e implementado durante la administración de Gabriel Boric- se va a mantener.

Sobre eso, el ministro contestó: “Cuando hablamos de seguridad, que es el rol primario del Estado, que es defender ese derecho fundamental de las personas a su integridad personal, a la propiedad privada, a la vida, cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño ”.

“Efectivamente cuando hablamos del Plan Cuadrante que lleva décadas, cuando hablamos del Plan MT-0 de la PDI que lleva muchos años, son muy buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales, pero si alguien pretende en materia de seguridad, de estrategia, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado, hay que mejorarla de manera constante, porque el fenómeno delictual efectivamente varía”, continuó.

“Hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado, que hace algunas décadas no era tal. Hay hasta el fenómeno de los secuestros, que hay que abordarlo, y por eso esto efectivamente va variando en la estrategia de aplicación, pero efectivamente los programas que han sido exitosos y que han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas que se han hecho, se van a mantener el tiempo y otros, por supuesto, habrá que evaluarlos ”, declaró.

Política de seguridad de Boric

Luego fue requerido sobre si fue un error haber admitido que el Plan de Seguridad de Boric “es suficiente”, lo que generó varias críticas en el mundo político.

Frente a esto, el ministro defendió que hay que diferenciar entre la política pública y el plan de seguridad del gobierno que ahora está en marcha, de José Antonio Kast.

“Hay que distinguir lo que es una política nacional de seguridad que dura seis años, la que tenemos hoy día fue comunicada hace pocos meses, y la estrategia, el plan, la acción, que es lo que estamos ejercitando desde estos días”, planteó.

Jonathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Finalmente, al ser consultado sobre si su plan partirá de cero, señaló: “Lo que mandata la ley es que cada gobierno puede establecer su propia estrategia en base a sus planes. Es lo que nosotros vamos a hacer, vamos a convocar, vamos a citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública en los próximos días, vamos a constituir el Consejo Asesor también, que es lo que nos mandata la ley, para cumpliendo todos esos procesos, que son los normales, tengamos formalmente esa estrategia que es la que ya estamos aplicando hoy día y la que vamos a dar cuenta a los parlamentarios”.