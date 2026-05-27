Christopher White confiesa que ha recibido amenazas de muerte en cinco ocasiones desde que asumió la alcaldía de San Bernardo

Hace una semana el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), denunció haber recibido amenazas de muerte tras participar de un operativo de recuperación de fachadas, donde junto a equipo municipal, borró murales de hinchas de Colo Colo que estaban plasmados en los muros perimetrales del estadio de la comuna.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el jefe comunal admitió que “es muy difícil e injusto” vivir con este tipo de amenazas, sobre todo considerando que no es la primera que recibe desde que asumió la alcaldía de San Bernardo, en 2021.

“ Llevo cinco años como alcalde y es la quinta amenaza de muerte . La primera fue por comercio ambulante, por desbaratar una cadena de venta de cigarrillos clandestinos en el espacio público”, contó.

La segunda se dio en el marco de un operativo policial de la demolición de un “narco mausoleo”. “La tercera por un narco búnker, la cuarta también por un narco mausoleo y esta última por un equipo de fútbol específico, un grupo de personas que además es minoritario”, sostuvo.

En este último caso, White dijo haber recibido “mensajes diarios a través de redes sociales, tanto públicas como internas, donde me dicen: ‘sabemos dónde vive tu familia’, ‘sabemos dónde viven tus padres’, ‘sabemos dónde vives tú’, ‘sabemos a qué hora sale tu hijo del colegio’”.

El alcalde reconoció que esta situación ha afectado a todo su núcleo familiar. “Es complejo porque sabes que estás enfrentando una asociación ilícita que es el crimen organizado, que la forma que tiene de crecer es haciendo justamente esto, atemorizando a quien lo quiera enfrentar”.

“Si ha ido creciendo en el último tiempo (el crimen organizado), es porque justamente algunos han decidido dejar de combatirlo de frente y han decidido dejarlo crecer, sobre todo en los sectores más periféricos”, sostuvo.

Frente a este escenario, el jefe comunal ha tenido que “fortalecer” sus medidas de seguridad. “En mi caso particular tengo un escolta personal, pero además, a propósito de este último hecho, se ha puesto una vigilancia especial en el caso de mi familia “.

Para el alcalde este problema no viene de un gobierno concreto, sino que tendría relación con el Estado. “Si uno ve la última década, el Estado de Chile ha perdido la lucha con el crimen organizado por los datos que están a la vista”, aseveró.

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