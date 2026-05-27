Agustín Romero (REP.) emplaza a Chile Vamos por AC contra Grau: “(Si no se suman) tendrán que responder frente a su electorado”

Luego que se anunciara, por parte del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario, una posible acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau -lo que ha sido tomado con cautela por parte de Chile Vamos y el propio gobierno-, el diputado Augustín Romero (REP.) emplazó al oficialismo a ponerse detrás de la acción.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara sostuvo al respecto que: “Yo estoy seguro que todos los que somos parte del oficialismo , y que vemos hoy día cómo cada día se pone más cuesta arriba, a medida que vamos conociendo las estimaciones económicas, que nos dejó el gobierno pasado... Tenemos que hacer responsables a la principal autoridad que tenía en su cargo esta área de las Haciendas Públicas, que es, naturalmente, el exministro Nicolás Grau".

Desde Chile Vamos, varios parlamentarios han señalado que la acción no ayuda al diálogo en el Congreso en plena discusión de la megarreforma por la reconstrucción. Al ser consultado sobre si no se suman los parlamentarios de ese conglomerado a la AC contra Grau, el diputado Romero sostuvo: “Tendrán que responder ellos ante su electorado. Si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer”.

En la misma línea, al preguntársele sobre los dichos del ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, quien sostuvo que la AC “afecta el ánimo” del Congreso, Romero se preguntó: “¿Cuándo es el momento de que las autoridades de este país respondan por lo que hacen?“.

De esta manera continuó: “Yo entiendo que el ministro Alvarado está en una lógica distinta y una frecuencia diferente, que es el plan de reconstrucción, donde él tiene que ir a negociar estos votos. Pero la responsabilidad fiscal, que las autoridades hagan cargo de sus actos, no es un tema de que sea, por así decirlo, negociable”.

Asimismo, recalcó que “lo que pasa es que esto es una facultad exclusiva de la Cámara (...) el gobierno en esto tampoco puede inmiscuirse dentro de lo que nosotros podemos hacer “.

Si bien Romero aclaró que la AC no es un “asunto personal” contra Grau, sostuvo que todo el Partido Republicano estará tras la acción y que el jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, conversó con el timonel del partido, Arturo Squella, sobre la acción.

Asimimo, consultado sobre los tiempos para hacer esta acción, pleno a la Cuenta Pública y en medio la discusión de la megarrefora, Romero recalcó que “Tenemos un deber con la ciudadanía no podemos moderarlo por el timming” y añadió que “nunca me ha condicionado si tengo o no tengo los votos“.

Asimismo, el diputado Romero recalcó que independiente del momento en que se presente la acción, los votos del Frente Amplio y el Partido Comunista jamás van. a cambiar. En esa dirección, sugirió que la AC contra Grau sea materializara antes del 9 de junio.

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