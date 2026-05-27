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    “Hay al menos una administración desleal”: director de Junaeb tras reunirse con Fiscalía por auditoría a gestión anterior

    “Nosotros creemos que hay un daño patrimonial que justifica que el Ministerio Público participe de esta investigación”, aseveró Fernando Peña.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, se reunió con el director de la Unidad Especializada Anticorrupción, fiscal Eugenio Campos, para abordar una denuncia respecto del proceso licitatorio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la Región de O’Higgins, donde calificó la situación como “grave”.

    Esto, luego de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal entregara en detalle algunos de los hallazgos preliminares de la auditoría que hizo el gobierno de José Antonio Kast al llegar a La Moneda y donde se solicitó la apertura de investigaciones particulares en cuatro instituciones, una de ellas: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

    Ante esto, el director de la entidad se reunió con Campos para dialogar y entregar antecedentes sobre la denuncia que “se habría pagado a una empresa más de $14 mil millones de pesos sin contraprestación alguna”.

    Según detalló Peña antes de la instancia, se trataría de “antecedentes que hemos indagado e investigado dentro del servicio que dan cuenta de pagos por once que no se entregaron por más de 14.000 millones de pesos en tres unidades territoriales de la región de O’Higgins y de modificaciones de contratos sin toma de razón en circunstancia de que se dio a derecho en el año 2022 y 2023, que es lo que permite y facilita finalmente que se realicen estos pagos”.

    “Nosotros consideramos que es una situación grave. El Presidente de la República me ha instruido personalmente a investigar y llevar estos antecedentes ante la justicia y también ante Contraloría, que es lo que hemos hecho durante estos días”, precisó el director de Junaeb.

    Junto con ello, respondió a las declaraciones de la exdirectora del servicio, Camila Rubio, quien acusó que esto buscaba "construir un relato para justificar el recorte de beneficios sociales”.

    “Yo le recuerdo a la exdirectora que hay un sumario abierto en curso y que, además, los antecedentes que nosotros hemos presentado son antecedentes que creemos que son una línea de investigación nueva porque, entre otras cosas, dan cuenta de un monto mucho mayor", sostuvo Peña.

    “Ya no son $3.500 millones, sino más de 14.000, y además aclarando que acá en ningún caso hubo una compensación económica, que es la tesis que básicamente se lucubró en esos informes. Acá hubo el pago de raciones solamente a una empresa, aumentando raciones y además el valor de esas raciones a más de 8.000 pesos, que es lo que nosotros consideramos injustificado, raro y que es lo que nosotros queremos que hoy día la Fiscalía investigue”, añadió.

    Asimismo, aseguró que la denuncia es contra quien resulte responsable. “Nosotros creemos que hay al menos una administración desleal, un daño patrimonial que justifica que el Ministerio Público participe de esta investigación”, aseveró el director Peña.

    Posterior a reunirse con Campos, la máxima autoridad de la institución sostuvo que invita a “que ojalá las personas que están involucradas en esto asuman su responsabilidad, un poquito más de autocrítica, y que ojalá colaboren activamente con las pesquisas que se vienen”.

    El presidente me pidió personalmente dedicarle mucha energía a esto, perseguir a los responsables de cualquier falta de la propiedad. Y la instrucción es clara, caiga quien caiga. Nosotros no vamos a permitir que se siga manoseando a Junaeb porque acá los afectados son los niños más vulnerables y con eso no se juega”, sentenció.

    Más sobre:JunaebPDIAnticorrupciónPAEInvestigación

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