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    Presidente Kast lanza Plan Protege Invierno y firma convenio de entrega de alimentos a personas alojadas en albergues

    De forma paralela, se suscribirá un convenio con la Fundación Banco de Ropa para la donación de vestimenta 100% nueva a personas en situación de calle.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Este miércoles el Presidente José Antonio Kast lanzó el Plan Protege Invierno 2026 y firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mideso) y la Red de Alimentos, con el fin de apoyar a las personas en situación de calle ante la baja de temperaturas.

    En detalle, el Plan Protege Invierno tiene como objetivo prevenir fallecimientos y situaciones de grave deterioro de salud durante la época invernal. Esto, a través del despliegue del Plan Protege Calle y la activación del Código Azul ante eventos climáticos extremos.

    Por su parte, el acuerdo entre el Mideso y la Red de Alimentos contempla la entrega de alimentos y productos de primera necesidad rescatados a 1.740 personas alojadas en 87 albergues del Plan Protege Calle a nivel nacional, cubriendo el 100% de los recintos de la Región Metropolitana y el 80% del resto del país.

    De forma paralela, se suscribirá un convenio con la Fundación Banco de Ropa para la donación de vestimenta 100% nueva a personas en situación de calle.

    Tras dar a conocer el plan del gobierno para enfrentar la época invernal, desde un centro comunitario en La Florida, el Presidente Kast entregó unas palabras: “Yo los invito a todos a ponerse en el lugar de la persona en situación de calle. Es muy difícil, para la sociedad también es muy difícil, porque hay un choque entre el que tiene su vivienda y el que tiene sus rucos”.

    “¿Cómo hacemos que haya más viviendas y menos rucos? ¿Cómo acogemos a esas personas para que dejen esa soledad y se integren a la sociedad? ¿Cómo avanzamos juntos?“, planteó el Mandatario.

    “No es fácil, para los alcaldes no es fácil el tema de las personas en condición de calle. No es fácil para los vecinos en una plaza cuando el lugar común se transforma en el hogar de unos pocos, y eso tenemos que conciliarlo. Es parte de ordenar la casa. Es parte de ver cómo nos hacemos cargo de esas más de 50 mil personas que a lo largo de Chile, entre 20 mil y 50 mil, dependiendo la época del año, de las relaciones familiares, no tienen un hogar”, agregó.

    Más sobre:InviernoJosé Antonio KastCódigo AzulAlimentosAlbergues

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