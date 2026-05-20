Squella defiende cambio de gabinete y apunta que “está en la línea correcta en el sentido de pisar el acelerador” en ciertas áreas

Durante la mañana de este miércoles, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió el cambio de gabinete realizado por el Presidente José Antonio Kast, señalando que responde a la necesidad de “pisar el acelerador” en áreas prioritarias del Gobierno.

Según apuntó Squella en conversación con Radio Pauta, “está en la línea correcta en el sentido de pisar el acelerador en algunas cosas que creemos muy importantes y en otras, ir avanzando en algo que habíamos dicho en campaña”.

En esa línea, respecto a la salida de Mara Sedini, sostuvo que “al final del día, y puede tener que ver con los tiempos que estamos viviendo, las vocerías tienen más que ver con los aspectos técnicos de cada una de las materias que tú estás tratando de transmitir”.

“Más allá de la oratoria, más allá de la capacidad en el fondo, que la tiene infinitamente por sobre el resto, Mara, cuando se tiene que entrar a la médula de lo que hay que explicar, obviamente que el ministro de la cartera termina siendo el más indicado”, mencionó.

Por otro lado, sobre la salida de la ministra Trinidad Steinert, Squella destacó su trayectoria técnica y experiencia en litigación penal, aunque reconoció que ahora se requiere una conducción más política en el área de seguridad.

“Ya he hecho el punto en materia de economía, es decirle a los chilenos, mire, si es que alguien pensaba que se nos había quedado atrás la impronta y el que todo el foco, particularmente comunicacional, va a estar precisamente en seguridad pública, está muy equivocado y ahí está Martín (Arrau), que reúne ambas condiciones”, agregó.

Asimismo, defendió que el gobierno sí cuenta con una estrategia en seguridad, señalando que “la impronta que nosotros queremos dejar en estos cuatro años, es radicalmente distinta a lo que se venía haciendo durante el último tiempo”.

“Acá hay dos grandes etapas en las cuales se estaba trabajando y se va a notar mucho más intensamente con la administración del Ministerio de Seguridad de Martín Arrau”, sostuvo, añadiendo que “hay una dimensión que tiene que ver con las policías, reivindicar el uso de la fuerza, restablecer el sentido de autoridad”.

Finalmente, Squella rechazó que el cambio de gabinete refleje un “fracaso” del diseño original del gobierno, apuntando que “el peor error que podría cometer una persona es enamorarse con una fórmula exacta y no ir flexibilizándose en función”.