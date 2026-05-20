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    Corte de Apelaciones revoca resolución y deja en prisión preventiva a padre de menor que cayó de un piso 11

    La jefa de Asesoría Jurídica, Pamela Valdés, sostuvo que “existían riesgos evidentes, que él no se hizo cargo”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este jueves la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la resolución del 4° Juzgado de Garantía y dejó con prisión preventiva al padre de la menor de tan sólo dos años tras caer de un piso 11.

    La jefa de Asesoría Jurídica, Pamela Valdés, sostuvo que la medida no responde únicamente a la ausencia de mallas de protección, sino a una serie de riesgos evidentes que el imputado conocía y no evitó.

    “En este caso, no solamente no pone la malla en la ventana, sino que la ventana queda abierta”, señaló, agregando que también se le reprocha “el hecho de haber estado en evidente estado de ebriedad”.

    “Estuvo en una fiesta hasta las cinco de la mañana, él mismo lo indica en su declaración, lo indica su pareja, él se acostó a las cinco de la mañana, luego también sigue bebiendo alcohol en el almuerzo, se toma un aperitivo, se toma una copa, y luego se va a dormir una siesta”, detalló, expresando que "esos riesgos eran evitables“.

    Es así como mencionó que ”él debería haber dejado la ventana cerrada con pestillo. Y en este caso tenemos el peor resultado, que es la muerte de una menor de dos años y seis meses. Y la fiscalía en este caso está para eso, para proteger a los menores”.

    En la misma línea, según señaló “existían riesgos evidentes, que él no se hizo cargo”, añadiendo que “él sabía de ese riesgo, por su profesión, por el hecho de que era arquitecto, por el hecho de que la ventana la deja abierta, por el hecho de que le mintiera a la madre y le dice ya coloqué las mallas”.

    “¿Por qué le miente? Porque sabe que si no, la madre no va a dejar a la niña ir de visita. Y eso significa que él tiene conciencia de ese riesgo, del riesgo de que una niña, un infante, se puede caer de un piso 11.“, añadió.

    En la misma línea, la jefa de Asesoría Jurídica, sostuvo que “para nosotros, y lo más importante, es que se revocó y se estableció la calificación jurídica en este caso que es homicidio por omisión y que los padres tienen una posición de garante y los riesgos eran evidentes y no era sólo uno”.

    Es así como respecto a la pena que apuntó que “realmente es una pena que puede llegar hasta los 20 años”.

    Más sobre:Corte de ApelacionesMenorHomicidioPadrePrisión Preventiva

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