“El duelo clave será con la UC”: en Argentina analizan las chances de Boca Juniors para avanzar en la Copa Libertadores

Boca Juniors y la UC se enfrentarán en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este martes Boca Juniors enfrentó a Cruzeiro por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El empate registrado deja complicados a los Xeneizes, pero aún dependiendo de sí mismos.

Por lo mismo, en Argentina apuntan al rol trascendental que tendrá el duelo contra Universidad Católica en la última fecha. Así lo han reflejado los medios del otro lado de la cordillera.

Olé, por ejemplo, indicó que tras la igualdad “el duelo clave, entonces, será con Universidad Católica el próximo jueves 28. Allí, de ganar Boca clasificará por más que en Santiago este jueves los dirigidos por Daniel Garnero sumen de a tres: con el punto que sumó, Boca se acomodó con los mismos 7 que su próximo adversario, que le puede sacar una ventaja de un partido pero que -de ganar el Xeneize en la Bombonera- ese pleito quedará resuelto por ese triunfo más el que ya se trajo de la primera fecha como visitante”.

Además indicaron que “incluso, hay una variante más -remota- que puede darle el pase aún empatando con los chilenos, pero para eso éstos tienen que perder ante Barcelona, aunque (atención) que si los de Guayaquil suman seis unidades más ganarían la zona, dejando al resto en un triple empate que dejaría a Boca afuera porque quedaría igualado con Cruzeiro en puntos de esa mini tabla (5), pero en desventaja en el mano a mano”.

“En resumen, Boca clasificará ganando ante Católica, por el resultado que sea. Será primero si Cruzeiro no le gana a Barcelona y tendrá una remotísima chance si el jueves los chilenos pierden en Santiago. Un panorama de cuidado, pero con la certeza de que depende solamente de Boca... lo que no es poco”, concluyeron.

Por su parte, Infobae compartió que Boca Juniors “se jugará su clasificación a octavos de la Copa Libertadores en la última fecha”.

“Boca Juniors empató 1-1 ante Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y deberá ganarle si o si a Universidad Católica como local para no depender de lo que suceda entre Cruzeiro y Barcelona de Ecuador en Brasil”, ahondaron.

TyC Sports, a su vez, se refirió a cuál es el peor escenario para el conjunto argentino en el duelo entre Universidad Católica y Barcelona. “La ecuación más desfavorable para Boca sería que Universidad Católica gane o empate frente a Barcelona, ya que ese resultado lo obligará a derrotar sí o sí al conjunto chileno en la última fecha en La Bombonera. En ese caso, el empate dejaría de servirle: Boca quedaría eliminado porque, aun si Cruzeiro pierde con los ecuatorianos, terminaría quedando afuera por el sistema de desempate olímpico”.

Por último, La Nación explicó que “el panorama de Boca en la Copa Libertadores 2026 cambiará según los distintos resultados que puedan darse en el partido entre Universidad Católica y Barcelona y, lógicamente, en el desenlace de la última jornada”.

“Si le gana a Universidad Católica se clasifica (primero o segundo, depende de otros resultados)”, dieron a conocer como la mejor alternativa.

“Si empata nuevamente depende de los demás resultados. Podría darse el caso que Barcelona llegue a 9 puntos y gane el grupo, y los otros 3 terminen con 8. Allí prevalecerá el que tenga más goles a favor en los partidos entre sí. Si Cruzeiro y Universidad Católica le ganan a Barcelona, Boca se queda sin Libertadores”, advirtieron.

Para finalizar, mostraron la peor combinación: “Si pierde contra los chilenos, quedará eliminado”.

Todos estos movimientos quedarán un poco más claros este jueves después de que se conozca el resultado del partido entre Universidad Católica y Barcelona. El duelo está pactado para las 20.30 horas en el Claro Arena.