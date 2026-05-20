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    “Fue humillado”: en Colombia repasan a Deportes Tolima tras la goleada sufrida ante Coquimbo Unido

    Los diarios del país cafetero no se guardaron adjetivos para describir el triunfo pirata y aseguran que los Pijaos complicaron su clasificación en la Copa Libertadores.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Coquimbo derrotó a Tolima por la Copa Libertadores. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    La derrota de Deportes Tolima ante Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, caló hondo en la prensa colombiana. Los diarios de ese país utilizaron todos los adjetivos posibles para hablar de lo mal que jugó el equipo cafetero y aseguraron que “se complica” en el certamen continental.

    “Deportes Tolima fue humillado por Coquimbo y puso en peligro su clasificación en la Copa Libertadores: 3-0″, tituló El Tiempo. Y en su crónica describieron que “el conjunto colombiano dejó una lamentable imagen y la ilusión de sacar un buen resultado solo le duró 26 minutos”.

    Luego agregaron que “Coquimbo, con el 2-0 en el bolsillo, salió para la segunda parte mucho más tranquilo, mientras que a Tolima le tocó ir al frente en busca del descuento y del empate... Los dirigidos por González inclinaron la cancha, pero el gol no llegaba, mientras que el local jugaba con la necesidad de su rival y encontró el tercer tanto: Nicolás Johansen puso el 3-0, la puntilla para un Tolima que se regaló atrás”.

    En tanto, El Espectador aseveró que “se cayó Deportes Tolima en la Copa Libertadores. El conjunto ‘Pijao’ cayó goleado 3-0 contra Coquimbo Unido en Chile. En el minuto 26, Manuel Fernández abrió el marcador para los astruales y mostró el camino para la importante victoria del equipo chileno sobre el colombiano en la Libertadores”.

    También enfatizaron que “antes de terminar el primer tiempo Tolima ya perdía por dos goles, gracias a la anotación de Cristian Zavala en el 45+3′. En ese momento, el panorama ya era bastante complicado para el conjunto ibaguereño que menos de 10 minutos después tuvo que sufrir el tercer tanto rival de Nicolás Johansen".

    Finalmente, Semana encabezó su nota con un “Tolima cae goleado contra Coquimbo y se complica en Libertadores” y publicó que hubo una “pesadilla para Deportes Tolima ante Coquimbo Unido, este martes 19 de mayo, por la quinta fecha del grupo B en Copa Libertadores. Los pijaos cayeron goleados 3-0 en Chile y complicaron sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda”.

    Luego concluyeron que “en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Deportes Tolima visitará a Universitario Deportes. Será el 26 de mayo y cuando ese partido acabe se conocerá la suerte definitivas del equipo colombiano, uno de los más destacados entre los clubes cafeteros hasta ahora”.

    Ese jueves 20 de mayo juegan Nacional y Universitario y si igualan, Coquimbo avanza a la ronda de los 16 mejores y Tolima queda con la primera opción de ser el otro clasificado.

    Más sobre:Copa LibertadoresCoquimbo UnidoCoquimboDeportes TolimaTolimaFútbolFútbol Internacional

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