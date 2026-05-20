Chile se suma al “clima Mundial”: el 62% de las personas planea seguir los partidos de la copa

El 62% de los chilenos asegura tener mucho o bastante interés en seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 y dos de cada tres fanáticos del fútbol quieren ver todos los partidos. Así lo reveló el estudio de Descifra “Termómetro Mundialista”, realizado para DIRECTV y DGO, que transmitirán en vivo los 104 partidos del torneo a través de la señal DSPORTS.

A poco menos de un mes para el inicio del Mundial, los chilenos comienzan a tomar posición frente al torneo más importante del fútbol global. Y aunque la Selección Nacional no estará presente, el interés se mantiene intacto.

Según la encuesta que analizó las preferencias, hábitos de consumo y expectativas de los chilenos de cara al próximo Mundial, el 62% declara tener mucho o bastante interés en seguir el Mundial (30% y 32%), con una brecha de género clara: los hombres muestran niveles altos de interés, mientras las mujeres concentran más respuestas de menor interés.

Pese a esto, incluso entre mujeres, la mayoría (51%) declara bastante o mucho interés, lo que confirma que el torneo genera expectativa a nivel transversal.

El estudio fue realizado sobre un total de 803 casos, hombres y mujeres mayores de 18 años, de los niveles socioeconómicos ABCD, residentes de todo el país y que cuentan con acceso a internet.

Alto interés por ver los 104 partidos

Por otra parte, el 67% de los encuestados asegura que le gustaría tener la posibilidad de acceder a una cobertura total del torneo, que será el primero en el que participen 48 selecciones y los 104 partidos se podrán ver en vivo en DIRECTV y DGO a través de la señal deportiva DSPORTS.

El interés por seguir todos los encuentros se mantiene de manera transversal entre distintos segmentos, aunque con diferencias relevantes según nivel socioeconómico. Mientras los grupos C3 y D muestran una mayor disposición a consumir el torneo completo, el segmento ABC1 aparece más selectivo respecto a la cantidad de partidos que seguiría durante la competencia.

La TV sigue liderando y el streaming se consolida

Desde hace varios años, la forma de consumir deportes -y entre ellos, el fútbol-, está cambiando, tanto en Chile como en el mundo, y la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría transformarse en el punto de inflexión definitivo para una tendencia que viene creciendo en los últimos años.

Aunque la televisión tradicional continúa siendo el principal medio para ver los partidos, con un 48% de las preferencias, el streaming en aplicaciones ya alcanza un 24% y se posiciona como la segunda plataforma más relevante para seguir el torneo.

La transformación se vuelve mucho más evidente al observar las diferencias generacionales: entre las personas de 18 a 34 años, el streaming llega al 36%, prácticamente empatando con la televisión, que alcanza un 41%.

En contraste, entre los mayores de 65 años la TV domina ampliamente con un 75%, mientras el streaming cae al 5%.

El informe también evidencia que las redes sociales ganan relevancia como formato de seguimiento del torneo, especialmente entre mujeres y públicos jóvenes. Un 13% declara que seguirá el Mundial principalmente a través de clips, goles, resúmenes y contenido digital.

Por último, el estudio confirma que en Chile el Mundial continúa siendo una experiencia colectiva y familiar. El 35% afirma que prefiere ver los partidos en familia, seguido por quienes optan por verlo solos (19%) o en pareja (14%).

El próximo Mundial, que se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio en tres países, se llevará a cabo en un total de 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá. Será la primera edición en la que jugarán 48 selecciones y, a diferencia de Qatar 2022, habrá 12 zonas en la fase de grupos. Además se agregará la instancia de 16vos de final en la etapa eliminatoria. Es decir, con el nuevo formato, el camino para quedarse con la Copa del Mundo será de ocho partidos.

DSPORTS, la señal deportiva disponible en el 610 / 1610 HD de la grilla de programación de DIRECTV y en DGO, transmitirá los 104 partidos, con 900 horas de programación original, dos opciones de audio y tres señales dedicadas al Mundial, más de 80 enviados especiales y un equipo periodístico de primera línea.

“Internet Mundialero”, un plan adaptado para los hinchas del fútbol

En línea con la evolución de uno de los torneos más relevantes a nivel global, DIRECTV anunció el lanzamiento de “Internet Mundialero”. Se trata de una propuesta que integra planes de fibra óptica con acceso gratuito a la cobertura completa del torneo a través de su plataforma digital DGO y la señal deportiva DSPORTS.

Con “Internet Mundialero”, los clientes del servicio de internet de DIRECTV y aquellos nuevos usuarios que contraten planes de fibra óptica de 500, 800 y 940 Mbps accederán sin costo adicional a DGO, con las señales de DSPORTS incluidas. Esta propuesta además, les permitirá ver todos los partidos del Mundial desde múltiples dispositivos.

De esta forma, la compañía busca acompañar la evolución de la industria y acercar eventos de escala global como la Copa Mundial de la FIFA 2026 a más hogares en Chile, mediante una propuesta que combina tecnología, contenido y accesibilidad.