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    Beccacece aumenta la ilusión de Omar Carabalí de jugar el Mundial con Ecuador

    El seleccionador del Guayas sitúa al arquero de O'Higgins como opción para la Tri, de cara al evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Omar Carabalí, en un partido de O'Higgins. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Omar Carabalí está cada vez más cerca de cumplir un sueño. El arquero de O’Higgins se acerca al Mundial. Hace pocos días recibió una noticia decisiva: la FIFA lo autorizó a defender a Ecuador, pese a que había formado parte de una nómina de Chile, aunque no alcanzó a defender el arco de la Roja.

    La otra parte depende de Sebastián Beccacece. El extécnico de la U y exayudante de Jorge Sampaoli en los azules en la Roja es el encargado de estructurar el listado para el evento que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

    Beccacece aumenta la ilusión de Omar Carabalí de jugar el Mundial con Ecuador

    El estratega refuerza la ilusión del portero, quien llegó a Chile en 2013 para sumarse a Colo Colo. Además de los albos, donde no tuvo continuidad, y de los celestes, donde se terminó de consolidar, ha defendido a San Luis, La Calera y Audax Italiano.

    Beccacece anunció que el golero forma parte de la lista preliminar ecuatoriana. “La lista la vamos a dar, más o menos, el día 24. Están dentro de la lista de 55″, afirmó el entrenador, consultado respecto del llamado al portero rancagüino y de Jordy Caicedo, quien destaca en Huracán, de la Primera División del fútbol argentino.

    Antes del Mundial, Ecuador disputará partidos amistosos ante Arabia Saudita y Guatemala. Esos duelos serán disputados por quienes Beccacece escoja en la lista definitiva, que estará compuesta por 26 jugadores.

    En abril, Beccacece había admitido que Carabalí estaba entre sus opciones. “Hemos hecho unas gestiones por Omar Carabalí. Es un futbolista que, al menos en algún momento tenía ciertas posibilidades. El jugador había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la selección de Chile”, declaró el estratega.

    Carabalí reconoció los contactos. “La verdad es que conversé con el ‘profe’ Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar”, explicó a la transmisión de TNT Sports, después de la victoria celeste sobre Audax Italiano.

    Que sea lo que Dios quiera, estamos preparados para todo. Estoy confiado y concentrado acá. O’Higgins está primero”, reforzó.

    Cuando llegó a Chile, Carabalí tenía expectativas distintas. “Lo estamos pensando, y si es por jugar en alguna selección, que lo haga por Chile. El biotipo de Omar lo tienen 20 más en Ecuador, aquí no. Y tiene 17 años, aún puede crecer dos o tres centímetros más. Es más viable que él pueda jugar, si es posible, por la selección chilena”, decía su padre, Wilson Carabalí, destacado jugador ecuatoriano.

    En 2019, Omar Carabalí se nacionalizó chileno. Reinado Rueda lo tuvo en cuenta, pero no lo hizo jugar. Esa determinación terminó habilitándolo para defender a su país de origen.

    Más sobre:Omar CarabalíCarabalíMundial 2026EcuadorBeccaceceSebastián BeccaceceO'HigginsFútbolFútbol Nacional

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