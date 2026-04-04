“Nos tiene que responder la FIFA”: Beccacece reconoce gestiones para sumar a Omar Carabalí a la selección de Ecuador

Tiempo de definiciones para las 48 selecciones que animarán la Copa del Mundo 2026. A poco más de dos meses para el inicio del torneo que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos; los equipos participantes empiezan a delinear a sus planteles para la gran cita.

En esa misma tarea se encuentra el argentino Sebastián Beccacece, seleccionador del equipo nacional de Ecuador. Ante la escasez de jugadores para adueñarse con propiedad del arco de la Tri, el exayudante de Jorge Sampaoli se ha visto obligado a recorrer la región sudamericana en busca de prospectos para la posición.

En ese ámbito, el entrenador también dio algunas certezas sobre la presencia de Hernán Galíndez (exjugador de Universidad de Chile, hoy en Huracán de Argentina), además de Gonzalo Valle, quien se lesionó en el amistoso ante Países Bajos.

“Lo de Gonzalo Valle la verdad es que ha evolucionado bien. Por suerte, no ha arrojado algo mayor a lo que podía tener. Nos queda solamente definir uno de los porteros, pero hoy te diría que deberían ir tres porteros. Sacando a Gonzalo y a Hernán que están seguros, tenemos tiempo para analizar y ver la decisión final”, adelantó el transandino en Radio Centro del país del Guayas.

En ese escenario, el exentrenador prepara una verdadera sorpresa total y absoluta para esa tercera. Un nombre que, al menos hasta ahora, estaba completamente fuera del radar del equipo nacional y que, en los últimos días, ha empezado a sonar fuerte.

Mira hacia Chile

En medio de esa búsqueda de nuevos atletas apareció un nombre que no estaba en la carpeta original de opciones. Uno que bien puede aparecer en la próxima cita mundialista, quien se puede meter por la ventana, después de no jugar un solo minuto en las Eliminatorias Sudamericanas.

“Hemos hecho unas gestiones por Omar Carabalí. Es un futbolista que, al menos en algún momento tenía ciertas posibilidades. El jugador había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar en la selección de Chile”, contó Beccacece sobre el actual portero de O’Higgins de Rancagua.

Misma conversación en la que el adiestrador transandino advirtió que la federación ecuatoriana de fútbol ya inicio los trámites para asegurar la presencia del exjugador de Colo Colo.

“Estoy en condiciones de decir que se hizo una gestión y todavía tienen que responder de la FIFA si es posible o no volver a tener esa nacionalidad”, explicó el argentino exadiestrador de Elche de España.