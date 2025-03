Con la Roja en la mira: el récord de Beccacece en Ecuador que asusta a Venezuela

La selección de Ecuador pasa por un momento dulce de la mano de Sebastián Beccacece. El exayudante de Jorge Sampaoli asumió en la escuadra tricolor luego de la Copa América y tras caer ante Brasil en el debut no ha vuelto a perder. Venció a Perú, Bolivia y Colombia. Empató ante Paraguay y Ecuador. Ahora recibe a Venezuela, a las 18 horas de Chile, pensando en consolidar su tercera posición en las Eliminatorias. Incluso tiene la chance de escalar al segundo puesto en caso de ganar y que Uruguay de Bielsa se enrede ante Argentina.

“Hemos trabajado en cómo atacar y resolver en base a lo que se presenta. Nos enfocamos para nosotros y pensando en el rival, si es línea de cuatro o cinco, estamos preparados para resolver”, señaló este jueves el estratega. Luego asoma la Roja en el horizonte de Beccacece. Será el regreso al país para un DT que vivió las dos caras de la moneda en Santiago. En su etapa como colaborador de Sampaoli fue multicampeón con la U y formó parte del proceso más exitoso de la selección chilena. Sin embargo, su primera experiencia como entrenador fue en Universidad de Chile y ahí las cosas no le resultaron como esperaba.

Sebastián Beccacece en un partido de Ecuador. (Foto: Reuters)

A casi una década de eso, las cosas han mejorado para el rosarino, que a sus 44 años está cerca de clasificar al Mundial. Su proceso es destacado en Ecuador por los números. Tiene un plantel joven y solo ha recibido un gol, el que le hizo Brasil en su primer compromiso. Después ha mantenido el arco en cero siempre. Una marca difícil de igualar y que medios ecuatorianos califican de inédita para su seleccionado.

Claro que precisamente en ese aspecto del juego, la zaga, es que llegan al duelo ante la Vinotinto con una baja sensible: la de Piero Hincapié. El defensor del Bayer Leverkusen ha entrenado con normalidad, pero está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. “Estamos valorando el espacio para darle la oportunidad a alguien más”, apuntó Beccacece. Sobre su rival también tuvo palabras: “No creo que se vengan a defender, me da la sensación de que es un rival de cuidado. Si algún momento somos sometidos, debemos estar preparados”.

Siempre confrontacional

Pese al buen momento de su escuadra, el DT argentino no pierde su aspecto confrontacional. Algo que demostró cuando le consultaron por ausencias en su convocatoria. “Los jugadores que están acá siempre van a ser de gusto mío. Yo no puedo contentar a todos y tampoco me trajeron para eso. Me trajeron para que haga lo que yo sienta. Me dejo llevar por mis sentimientos, mis análisis, mis sensaciones. Cada chico que está acá, de invitado, sparring o en el equipo, el único responsable soy yo”, dijo.

“Si me conocieran más no dudarían de eso, porque soy un entrenador que jamás en 22 años de carrera me he permitido no hacer algo que no sienta. Somos abiertos y diversos, pero elijo los que me gustan. No me importa dónde están”, lanzó.

En esa línea, mostró su conformismo por el plantel que tiene. “Estamos tranquilos y contentos con los chicos que están. Nuestra capacidad para elegir los que creemos que son los mejores, en este caso Preciado estaba con su lesión, (Alan) Franco lo hizo bien, Joel (Ordóñez) lo hizo bien. (Denil) Castillo lo hace bien si hace falta, si lo hace Cristian (Ramírez) también lo ha hecho. No hay falta de nada”, insistió.

Un clásico cierra la jornada

Justo al término del encuentro entre Ecuador y Venezuela, se dará el vamos al clásico del Río de la Plata entre Uruguay y Argentina. El equipo de Marcelo Bielsa busca dar un golpe de catedra que lo acerque al primer lugar de las Eliminatorias y, de paso, lo haga comenzar con el pie derecho un 2025 donde buscará sumar menos controversias que el año pasado.

La Albiceleste, por su lado, quiere consolidar su momento histórico y “vengarse” de su derrota en Buenos Aires. Aunque no contarán con Lionel Messi. “La verdad que siempre que viene una fecha FIFA y que los chicos juegan el fin de semana anterior, siempre estamos alertas, porque con la cantidad de partidos que juegan, es un problema la verdad. Sabíamos que había varios tocados, pero es lo que toca”, reconoció Scaloni.

Tampoco tendrá a Lautaro Martínez. “En principio contábamos con él, llegó más tarde que el resto y nos encontramos con la noticia que estaba tocado. Hemos preparado el partido sin él y los planes que uno tenía 15 días antes son inútiles. Esperemos que se recupere porque es muy importante”, comentó el DT.

“El equipo lo tengo en un 90% definido. Por las amarillas tengo planeado cambiar en la mitad de la cancha. Con Leo Messi hablé, lo vengo haciendo desde hace tiempo. No venía bien con su aductor, era consciente de ello, pero el equipo afrontará el partido como siempre lo han hecho. Da igual los jugadores que estén adentro de la cancha, la idea es siempre la misma y afrontaremos a un rival que es siempre difícil”, sentenció el estratega transandino.