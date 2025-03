Exjugador de Argentina revela anécdota con Marcelo Bielsa: “Por favor, siéntese”

Dentro de los partidos de esta fecha de Eliminatorias Sudamericanas, uno de los que destaca es el que enfrentará a las selecciones de Uruguay, a cargo de Marcelo Bielsa, y a Argentina bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni.

En la previa de este duelo que se desarrollará en el estadio Centenario de Montevideo el viernes, el director técnico de las selecciones juveniles de la Albiceleste, Diego Placente, aprovechó para recordar una anécdota que vivió junto al ex DT de la Roja cuando este estaba a cargo de la selección mayor en 2001.

De hecho, el Loco lo dirigió entre 2001 y 2002 en la previa y durante el Mundial de Corea y Japón, registrando buenos y malos momentos.

Justamente en este periodo de tiempo tuvo un encuentro con el rosarino que terminó marcando su carrera como futbolista y entrenador.

“Era la antesala de un partido de Eliminatorias y estábamos concentrados en un hotel. En eso me llama Bielsa a su habitación a ver un video (...) Cuando entro a esa habitación congelada había dos sillas frente a un televisor y una videocasetera. ‘Siéntese’ me dice señalando una silla mientras el se acomodaba en la otra”, comenzó señalando para poner contexto al relato.

“En cuanto me siento, prende la videocasetera y me muestra un compilado lleno de jugadas mías en diferentes partidos. Algunas buenas, otras malas, otras regulares… La última jugada que me muestra es en un partido que jugamos con el Leverkusen vs. Hansa Rostock”, continuó.

“Rostock es una ciudad que queda al norte de Alemania. Era febrero. Llovía. Hacían 2 grados. Y perdíamos 2-1. En el minuto 86 desdoblo cerca del área, no me la pasan y vuelvo caminando fastidioso...”, agregó.

Luego, vino un breve diálogo con Bielsa. “La imagen sigue la pelota, la recuperamos y nuevamente atacamos. Llegando al área recién aparezco nuevamente en escena. En ese instante Bielsa pausa el video y me dice sin mirarme: ‘Jugador de Selección no puede volver nunca así caminando. ¿Le quedó claro? Gracias, puede retirarse”, expuso.

Tras ello, reflejó sus sentimientos tras la charla. “Jamás me olvide de esa conversación. De la potencia de sus palabras. Al instante sabía que tenía que incorporarlo si quería seguir siendo jugador de Selección”.

“Por eso lo admiro tanto, porque en cada entrenamiento, en cada palabra y en cada gesto, me dejo una huella para crecer, analizar y ser mejor”, cerró Placente.