Uma Thurman: “Llevan décadas pidiéndome que haga Kill Bill 3. Esta era una forma muy divertida de satisfacer esa petición”

No fue una carta escrita a mano, sino que un correo electrónico. De Charlize Theron a Uma Thurman, de actriz a actriz, de estrella a estrella. Theron tardó tres días en encontrar las palabras correctas, pero el esfuerzo dio sus frutos: a la protagonista de Pulp fiction (1994) le gustó tanto el mensaje que hasta ahora ha dejado que el mundo crea que le mandó una misiva de puño y letra.

“Era simplemente una carta preciosa”, dice a Culto a través de videollamada desde Los Angeles. Prefiere no revelar el contenido del texto, pero, en resumidas cuentas, la invitaba a unirse a la secuela de La Vieja Guardia (2020), la película de Netflix en que Theron interpretó a la líder de un grupo de mercenarios inmortales que durante siglos han trabajado en las sombras para proteger el mundo. Una cinta de acción que batió récords de audiencia en la plataforma streaming al comienzo de la pandemia.

Courtesy of Netflix

La actriz de Mad Max: Furia en el camino (2015) obtuvo una respuesta afirmativa. Con ello la también productora ejecutiva logró algo que se ha vuelto algo casi imposible para Hollywood: que Uma Thurman, todo un ícono de la industria, acepte involucrarse en nuevos proyectos de acción.

Su recorrido más reciente habla por sí solo: en el último par de años ha sumado dos series (un drama para Showtime, un thriller para Apple TV+), su primera película junto a su hija Maya Hawke (The kill room) y la comedia romántica Rojo, blanco y sangre azul, donde encarnó a la primera presidenta mujer de Estados Unidos y madre de uno de los protagonistas. Salvo ocasiones muy puntuales, la actriz ha evitado ese género desde que quedó inmortalizada como La Novia en las dos partes de Kill Bill, hace ya dos décadas.

Ahora, gracias a la intervención de Charlize Theron, este 2025 la vemos en la piel de Discord, una inmortal que trae de vuelta a Quỳnh (Veronica Ngô) después de siglos de castigo. Tras sufrir la traición de uno de los suyos en la cinta anterior, el equipo liderado por Andy (Theron), ahora una mortal más, debe arreglárselas para detener la amenaza que representa. Más temprano que tarde ambas se enfrentan en una pelea que saca chispas y cumple el sueño de los seguidores de ambas.

Unos días antes del lanzamiento del largometraje en Netflix (ya disponible), Uma Thurman conversa con Culto sobre su trabajo en una producción que parece haber disfrutado y sobre la conexión que visualiza con su papel más célebre.

Matt Winkelmeyer

-¿Cuál fue su primera impresión cuando Charlize Theron la contactó?

Me envió un correo electrónico y era una carta preciosa. Se notaba que sentía muchísima pasión por intentar... Que una mujer esté haciendo sola una gran secuela del género de acción, que haya creado su propia franquicia, ya es algo excepcional y único. Y al pedirme que aportara mi propio bagaje, mi historia y mi energía para ayudarla a alcanzar su máximo potencial, me conmovió mucho y quería verla triunfar. Así que pensé: me parece una buena idea, déjame hacerlo.

-¿Empezaron a hablar de la emoción que sentiría el público al ver a Furiosa contra Kill Bill en pantalla?

Entendí por qué era una buena idea.

-Asumir el papel de un villano suele ser divertido para los actores. ¿Qué cualidad debe tener una villana para que se convenza de interpretarla?

Creo que el componente único fue que cuando vi a Charlize en la primera película, pensé que ella era una pionera al llevar la acción a un nivel increíble. Y teniendo en cuenta mi experiencia con Kill Bill, y luego manteniéndome alejada y sin excederme en ese género, pensé que sería muy ingenioso unirme a ella, apoyarla, interpretar a su villana y tener una gran batalla. Simplemente pensé que sería divertido.

La actriz hace una breve pausa y establece una conexión entre su nueva cinta y su rol más memorable: “Los fanáticos y el público llevan décadas pidiéndome que vuelva a la acción o que haga una Kill Bill 3 o lo que sea. Y pensé que esta era una forma muy divertida de satisfacer una petición”.

-La primera película fue un éxito en el streaming, pero sigue siendo atípico que un filme de acción con dos mujeres como protagonistas tenga una secuela. ¿Qué cree que dice de la industria el hecho de que se haya hecho La Vieja Guardia 2?

Creo que demuestra un logro increíble de los cineastas y de Charlize. Y el público... Que fuera tan popular entre el público que ella tuvo que traerla de vuelta. Creo que simplemente demuestra que todos están listos para una serie de acción continua protagonizada por mujeres. Quiero decir, no me sorprende, porque durante dos décadas todo el mundo me pidió que hiciera Kill Bill 3, así que sabía que había un apetito (por secuelas), aunque no pude satisfacerlo. Verla a ella satisfacerlo fue realmente genial.

-¿Qué tan difícil le ha resultado considerar hacer nuevas películas de acción?

Creo que hice una muy buena y no... Me gusta hacer muchas cosas. Supongo que soy alguien que ha incursionado en muchas cosas. Y nunca quise un nicho para mí. Siempre quise simplemente experimentar, probar cosas nuevas y estar en constante cambio.

ELI JOSHUA ADE/NETFLIX

Pura electricidad

“Ella es todo lo que uno se imagina con solo verla en películas”, afirma Charlize Theron en una entrevista separada con este medio. Y agrega: “Es muy poderosa. Es muy inteligente. Es muy reflexiva. Es una gran colaboradora. Es alta, imponente, física y elocuente. Realmente aportó algo a este filme que de verdad... Sé que la gente dice esto todo el tiempo, pero no puedo imaginar a nadie más con estas cualidades. Fue un verdadero placer trabajar con ella. Tuvimos muchísima suerte”.

KiKi Layne, la coprotagonista de la primera La Vieja Guardia, aún se restriega los ojos por haber tenido la oportunidad de compartir escenas dos veces con Theron y ahora tener la posibilidad de trabajar mano a mano con otra estrella de peso.

“Fue una locura hacer el primer filme, actuar junto a Charlize y aprender de ella en un set de una película de acción. Luego, al enterarme de que Uma iba a participar en la segunda, pensé: ¡Dios mío, es demasiado bueno para mí! Es increíble. Sí, ambas son maravillosas. Son una inspiración para mí”, explica.

Victoria Mahoney, la directora que tomó las riendas de la secuela, recuerda vívidamente el momento en que Theron y Thurman se encontraron por primera vez en las filmaciones. “Lo que puedo decirte es que había una energía palpable en el set”, afirma.

Eli Joshua Adé/Netflix

La realizadora detalla que el trabajo con ellas se dividió entre los momentos dramáticos y una pelea coreografiada, procurando no mezclar uno con el otro, porque “creo que el drama se fortalece gracias a la acción, y la acción se fortalece gracias al drama. Y lo que busco es que el drama se sostenga por sí mismo y que la acción se sostenga por sí misma”, detalla.

Mahoney cuenta que se ubicó justo detrás de la cámara operada por el veterano director de fotografía Barry Ackroyd mientras ambas actrices ejecutaban el plan. “Lo especial de ellas dos es que su emoción se transmite a través del lente, por lo que se puede sentir el respeto y consideración mutuo que se tienen. Así que cuando la gente esté en casa viendo la película, lo sentirá. No es algo imaginario. Y esa electricidad estaba absolutamente presente en el set. Nuestro trabajo era proteger eso y capturarlo (...) Nuestro trabajo era que todos los que vieran a estas dos enfrentarse, cara a cara, sintieran (emoción)”, cuenta.

Tras el debut de este largometraje de Netflix, Uma Thurman presentará un nuevo estreno el próximo viernes 11: Dexter: Resurrección (Paramount+), la serie que trae de regreso al asesino serial interpretado por Michael C. Hall y que también tiene entre sus caras nuevas a Peter Dinklage, Neil Patrick Harris y Krysten Ritter.

“Honestamente, ha sido una de las cosas más divertidas que he hecho. Un elenco maravilloso, unos showrunners geniales, un equipo maravilloso y un papel muy divertido. Ella es un poco, como supongo que la gente dice, una chica ruda. Pero es muy divertida y fue una experiencia genial para mí”, indica a Culto sobre una producción en que encarna Charley, la jefa de seguridad de un misterioso multimillonario.

Roger Kisby

Así, mientras su carrera sigue alimentándose de nuevos papeles, La vieja guardia 2 se erige como lo más cerca que estaremos de verla de nuevo en la piel de La Novia, como ya lo ha dicho. Pero ¿por qué no preguntarle directamente para terminar de salir de dudas?

-¿Estamos más cerca de ver Kill Bill 3?

No lo creo. Lo sé, a todos nos entristece. Nunca se sabe, podría haber alguna sorpresa, pero es bastante improbable.