SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Una investigación de la Organización Mundial de la Salud concluyó que cerca de la mitad de los casos de cáncer considerados prevenibles están asociados a dos factores de riesgo presentes en millones de personas alrededor del mundo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio. Foto: Pexels

    Un análisis global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que casi 4 de cada 10 casos de cáncer registrados en el mundo podrían prevenirse.

    Y dentro de los factores evitables, dos hábitos destacan por sobre el resto: fumar tabaco y consumir alcohol.

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio Tendencias / La Tercera

    Qué dice el estudio

    La investigación, publicada en la revista Nature Medicine, analizó datos correspondientes a 2022 y determinó que cerca del 38% de los nuevos diagnósticos de cáncer estuvieron relacionados con 30 factores de riesgo modificables.

    Entre ellos figuran el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sobrepeso, la falta de actividad física, la contaminación del aire, las infecciones y ciertas exposiciones laborales.

    Sin embargo, el tabaco se posicionó como el principal factor prevenible asociado al cáncer.

    Según el estudio, fumar estuvo vinculado al 15% de todos los casos detectados en 2022.

    En hombres, el impacto fue todavía mayor: el tabaquismo estuvo relacionado con el 23% de los nuevos diagnósticos de cáncer a nivel mundial.

    El alcohol apareció como el segundo hábito de vida más relevante.

    Los investigadores estimaron que el consumo de bebidas alcohólicas representó el 3,2% de todos los nuevos casos de cáncer, equivalente a cerca de 700 mil diagnósticos.

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    En conjunto, fumar y beber alcohol serían responsables de casi la mitad (aproximadamente un 48%) de todos los cánceres prevenibles detectados en el análisis.

    “Este estudio histórico es una evaluación exhaustiva del cáncer prevenible en todo el mundo, que incorpora por primera vez las causas infecciosas del cáncer junto con los riesgos conductuales, ambientales y laborales”, señaló Isabelle Soerjomataram, epidemióloga médica de la OMS y autora principal del trabajo.

    La especialista agregó que “abordar estas causas prevenibles representa una de las oportunidades más valiosas para reducir la carga mundial del cáncer”.

    Diferencias en región y género

    El informe también identificó diferencias importantes según la región y el género.

    En Asia Oriental, por ejemplo, cerca del 15% de los casos de cáncer de pulmón en mujeres estuvieron asociados a la contaminación del aire.

    En África Septentrional y Asia Occidental, en tanto, alrededor del 20% de los cánceres pulmonares en hombres estuvieron relacionados con este mismo factor ambiental.

    Otro hallazgo importante fue el peso de las infecciones en el desarrollo de distintos tipos de cáncer.

    Estas estuvieron vinculadas a cerca del 10% de los nuevos casos a nivel global. Entre las mujeres, el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo fue una de las principales causas prevenibles, debido a su relación con el cáncer cervicouterino.

    Los autores destacaron que actualmente existe una vacuna eficaz contra el VPH, aunque advirtieron que su cobertura sigue siendo insuficiente en numerosas regiones del mundo.

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    La importancia del estudio

    “Este es el primer análisis global que muestra cuánto riesgo de cáncer proviene de causas que podemos prevenir”, afirmó André Ilbawi, jefe del equipo de control del cáncer de la OMS y coautor del estudio.

    “Al examinar los patrones que se presentan en diferentes países y grupos de población, podemos proporcionar a los gobiernos y a los ciudadanos información más específica para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se manifiesten”, añadió.

    Los investigadores concluyeron que reducir el tabaquismo, limitar el consumo de alcohol, ampliar la vacunación y disminuir la exposición a contaminantes podría evitar millones de casos de cáncer en las próximas décadas.

    Lee también:

    Más sobre:CáncerSaludHábitosFumarBeberAlcoholCigarrosBienestarOMSEstudioInvestigaciónTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Kylie Minogue al desnudo: amores, tragedias y secretos de la reina del pop en Netflix

    China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán

    Irán afirma que “las declaraciones contradictorias” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz

    Lo más leído

    1.
    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    2.
    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    3.
    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    4.
    5 consejos para conciliar el sueño más rápido, según la ciencia

    5 consejos para conciliar el sueño más rápido, según la ciencia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Coquimbo Unido por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros
    Chile

    Detienen a dos sujetos tras fiscalización en Estación Central: se decomisaron armas y ropas similares a las de Carabineros

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Deportivo Riestra en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Millonarios vs. O’Higgins en TV y streaming

    “No tiene errores de cálculo”: Grau rechaza acusación de Quiroz por inconsistencias en deuda pública y defiende proyecciones del gobierno de Boric
    Negocios

    “No tiene errores de cálculo”: Grau rechaza acusación de Quiroz por inconsistencias en deuda pública y defiende proyecciones del gobierno de Boric

    Quiroz acusa “error” de más US$10 mil millones en proyección de deuda pública 2026-2030 en último informe del gobierno de Boric

    CFA se pronunciaría sobre acusación de Hacienda en su próxima presentación en el Congreso, durante junio

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América
    Tendencias

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

    Lluvia en el sur y centro-sur y hasta 36 °C en el norte: el dispar pronóstico en Chile para estos días

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026
    El Deportivo

    Con una estrella del Betis de Pellegrini entre los elegidos: Colombia presenta la nómina para el Mundial 2026

    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC

    Siete goles en cuatro partidos: las claves del renacer de Javier Correa que encumbra a Colo Colo en la Liga de Primera

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita
    Tecnología

    Review del Motorola Edge 70 Fusion edición FIFA World Cup 2026: más allá de la pelotita

    Cómo la serie Xiaomi 17T y Leica buscan transformar las fotos en historias narrativas

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    Kylie Minogue al desnudo: amores, tragedias y secretos de la reina del pop en Netflix
    Cultura y entretención

    Kylie Minogue al desnudo: amores, tragedias y secretos de la reina del pop en Netflix

    El músico chileno Nader Cabezas llega a Matucana 100: un disco de culto convertido en experiencia audiovisual

    Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí

    China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán
    Mundo

    China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán

    Irán afirma que “las declaraciones contradictorias” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz

    “La epidemia nos supera”: Director de la OMS afirma que el brote de ébola en RDC “empeorará antes de mejorar”

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado
    Paula

    El derecho a ver a un hijo no puede estar por sobre su cuidado

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar