Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio. Foto: Pexels

Un análisis global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que casi 4 de cada 10 casos de cáncer registrados en el mundo podrían prevenirse.

Y dentro de los factores evitables, dos hábitos destacan por sobre el resto: fumar tabaco y consumir alcohol .

Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio Tendencias / La Tercera

Qué dice el estudio

La investigación, publicada en la revista Nature Medicine, analizó datos correspondientes a 2022 y determinó que cerca del 38% de los nuevos diagnósticos de cáncer estuvieron relacionados con 30 factores de riesgo modificables .

Entre ellos figuran el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sobrepeso, la falta de actividad física, la contaminación del aire, las infecciones y ciertas exposiciones laborales.

Sin embargo, el tabaco se posicionó como el principal factor prevenible asociado al cáncer.

Según el estudio, fumar estuvo vinculado al 15% de todos los casos detectados en 2022 .

En hombres, el impacto fue todavía mayor: el tabaquismo estuvo relacionado con el 23% de los nuevos diagnósticos de cáncer a nivel mundial.

El alcohol apareció como el segundo hábito de vida más relevante.

Los investigadores estimaron que el consumo de bebidas alcohólicas representó el 3,2% de todos los nuevos casos de cáncer, equivalente a cerca de 700 mil diagnósticos.

Los dos hábitos que podrían evitar hasta el 50% de los cánceres prevenibles, según un estudio

En conjunto, fumar y beber alcohol serían responsables de casi la mitad (aproximadamente un 48%) de todos los cánceres prevenibles detectados en el análisis .

“Este estudio histórico es una evaluación exhaustiva del cáncer prevenible en todo el mundo, que incorpora por primera vez las causas infecciosas del cáncer junto con los riesgos conductuales, ambientales y laborales”, señaló Isabelle Soerjomataram, epidemióloga médica de la OMS y autora principal del trabajo.

La especialista agregó que “abordar estas causas prevenibles representa una de las oportunidades más valiosas para reducir la carga mundial del cáncer”.

Diferencias en región y género

El informe también identificó diferencias importantes según la región y el género.

En Asia Oriental, por ejemplo, cerca del 15% de los casos de cáncer de pulmón en mujeres estuvieron asociados a la contaminación del aire .

En África Septentrional y Asia Occidental, en tanto, alrededor del 20% de los cánceres pulmonares en hombres estuvieron relacionados con este mismo factor ambiental.

Otro hallazgo importante fue el peso de las infecciones en el desarrollo de distintos tipos de cáncer.

Estas estuvieron vinculadas a cerca del 10% de los nuevos casos a nivel global. Entre las mujeres, el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo fue una de las principales causas prevenibles , debido a su relación con el cáncer cervicouterino.

Los autores destacaron que actualmente existe una vacuna eficaz contra el VPH, aunque advirtieron que su cobertura sigue siendo insuficiente en numerosas regiones del mundo.

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La importancia del estudio

“Este es el primer análisis global que muestra cuánto riesgo de cáncer proviene de causas que podemos prevenir”, afirmó André Ilbawi, jefe del equipo de control del cáncer de la OMS y coautor del estudio.

“Al examinar los patrones que se presentan en diferentes países y grupos de población, podemos proporcionar a los gobiernos y a los ciudadanos información más específica para ayudar a prevenir muchos casos de cáncer antes de que se manifiesten ”, añadió.

Los investigadores concluyeron que reducir el tabaquismo, limitar el consumo de alcohol, ampliar la vacunación y disminuir la exposición a contaminantes podría evitar millones de casos de cáncer en las próximas décadas.