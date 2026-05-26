China llama a “respetar los compromisos del alto al fuego” tras los últimos ataques de Estados Unidos contra Irán

El Gobierno de China ha reclamado este martes “respetar los compromisos del alto el fuego” en Irán tras los ataques perpetrados durante las últimas horas por el Ejército estadounidense contra el sur del país asiático, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

“China pide a las partes que respeten sus compromisos con el alto al fuego y se ciñan a la resolución de disputas a través de medios pacíficos”, ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa desde la capital, Pekín.

Así, ha reclamado a las partes que “continúen el diálogo y las negociaciones para lograr un alto al fuego que acomode las preocupaciones legítimas de las partes, y trabajen para una pronta restauración de la paz en el Golfo y Oriente Próximo”, según ha recogido el diario chino ‘Global Times’.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha acusado a Estados Unidos de violar su espacio aéreo en el sur del país y ha asegurado que se reserva “el derecho a responder”, al tiempo que ha resaltado que los sistemas de defensa antiaérea, “para defender la integridad territorial del país”, “identificaron y derribaron un dron MQ-9”.

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el capitán Tim Hawkins, ha indicado en declaraciones a Europa Press que estos ataques estadounidenses fueron lanzados “en defensa propia” para “proteger” a las tropas estadounidenses “de las amenazas que plantean las fuerzas iraníes”, antes de detallar que los objetivos fueron embarcaciones y bases de lanzamiento de misiles en el sur de Irán.

Por otra parte, Mao ha reiterado que “China ha apoyado de forma consistente una resolución pacífica del asunto (sobre el programa nuclear iraní) a través del diálogo y la negociación”, antes de subrayar que las partes “deben aprovechar la oportunidad de alcanzar una solución a través de las negociaciones”.

“China también está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en la resolución política y diplomática del problema nuclear iraní, la salvaguarda del régimen internacional de no proliferación nuclear y la promoción de la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y en el mundo”, ha zanjado.