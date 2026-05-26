Irán afirma que “las declaraciones contradictorias” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz
Desde el Gobierno de Irán, apuntaron que “uno de nuestros problemas en las negociaciones son las declaraciones y el comportamiento contradictorio de Estados Unidos".
El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que “las declaraciones y el comportamiento contradictorio” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz, en medio de los contactos mediados por Pakistán para poner fin a la guerra abierta tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.
“Uno de nuestros problemas en las negociaciones son las declaraciones y el comportamiento contradictorio de Estados Unidos, pero confiamos en nuestro Ejército y nuestro equipo diplomático y esperamos alcanzar una paz duradera”, ha sostenido la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohayerani, según ha recogido la cadena pública iraní, IRIB.
Asimismo, ha confirmado que las sanciones y los “shocks internacionales” afectan a “todas las industrias” del país, antes de insistir en que “el Gobierno intenta controlar la inflación, pero se ve afectada por los acontecimientos internacionales”. “Intentamos controlarla a través de disciplina presupuestaria”, ha zanjado.
Las palabra de Mohayerani llegan ante las informaciones sobre progresos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, si bien Teherán negó el lunes que la firma de un acuerdo sea “inminente”. Además, las fuerzas estadounidenses han lanzado durante las últimas horas ataques contra el sur del país, a pesar del alto el fuego en vigor.
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