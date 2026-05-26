Irán afirma que “las declaraciones contradictorias” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz

El Gobierno de Irán ha afirmado este martes que “las declaraciones y el comportamiento contradictorio” de Estados Unidos son “un problema” para las negociaciones de paz, en medio de los contactos mediados por Pakistán para poner fin a la guerra abierta tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por fuerzas estadounidenses e israelíes contra el país asiático.

“Uno de nuestros problemas en las negociaciones son las declaraciones y el comportamiento contradictorio de Estados Unidos, pero confiamos en nuestro Ejército y nuestro equipo diplomático y esperamos alcanzar una paz duradera”, ha sostenido la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohayerani, según ha recogido la cadena pública iraní, IRIB.

Asimismo, ha confirmado que las sanciones y los “shocks internacionales” afectan a “todas las industrias” del país, antes de insistir en que “el Gobierno intenta controlar la inflación, pero se ve afectada por los acontecimientos internacionales”. “Intentamos controlarla a través de disciplina presupuestaria”, ha zanjado.

Las palabra de Mohayerani llegan ante las informaciones sobre progresos en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, si bien Teherán negó el lunes que la firma de un acuerdo sea “inminente”. Además, las fuerzas estadounidenses han lanzado durante las últimas horas ataques contra el sur del país, a pesar del alto el fuego en vigor.