“No tiene errores de cálculo”: Grau rechaza acusación de Quiroz por inconsistencias en deuda pública y defiende proyecciones del gobierno de Boric

El exministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió este lunes a las acusaciones formuladas por su sucesor, Jorge Quiroz, quien denunció un supuesto “error” superior a US$10 mil millones en las proyecciones de deuda pública realizadas por el gobierno de Gabriel Boric para el período 2026-2030.

El otrora secretario de Estado defendió la metodología utilizada en el último Informe de Finanzas Públicas (IFP) elaborado por la administración anterior y aseguró que las estimaciones “son consistentes y no tienen errores de cálculo”.

A través de un hilo publicado en su cuenta de la red social X, Grau sostiene que “el ministro de Hacienda se apresura al señalar que habría un cálculo errado en la proyección de deuda que hicimos para 2026-2030 en nuestro último informe de IFP. La proyección es consistente y no tiene errores de cálculo”.

La controversia se originó luego que el gobierno de José Antonio Kast presentara este lunes el Informe de Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre de 2026, documento que fue dado a conocer tras dos postergaciones por parte del Ministerio de Hacienda.

Durante la presentación, Quiroz sostuvo que el último reporte elaborado bajo el mandato anterior habría omitido deuda por unos US$10.500 millones para el período 2026-2030.

Según explicó el ministro, esa corrección implicaría que la deuda pública supere el umbral de 45% del PIB en 2028, alcanzando 45,4%, y llegue a 46,5% del PIB en 2030.

“ Lo que hemos detectado (...) es una inconsistencia de alguna relevancia sustantiva en la proyección de la deuda para el período 2026-2030 ”, señaló Quiroz.

El jefe del Erario fiscal argumentó que entre el tercer y cuarto IFP de 2025 los déficits fiscales proyectados aumentaron en cerca de 13 billones de pesos, pero que ese incremento no se reflejó proporcionalmente en la trayectoria de deuda proyectada.

“La deuda proyectada, habiendo subido los déficits en 13 billones de pesos, sube solo en 3 billones de pesos, y por lo tanto quedan debiendo 9 billones de pesos”, acusó.

JORGE QUIROZ Dedvi Missene

Los descargos de Grau

El extitular de Hacienda rechazó la interpretación de Quiroz y sostuvo que el cálculo de la deuda pública no depende exclusivamente del déficit fiscal efectivo.

“¿Por qué si el déficit efectivo proyectado acumulado al 2030 aumentó en 13 billones, la deuda al 2030 sube en un monto menor? Respuesta: la deuda en pesos/PIB depende del déficit efectivo, pero también del tipo de cambio, de la inflación, del PIB nominal y de movimientos bajo la línea ”, explicó.

Agregó que el análisis del actual gobierno omite elementos relevantes que afectan la evolución de la deuda pública.

“Su argumento asume implícitamente que entre ambos informes sólo cambió la proyección del déficit de cada año, pero entre otras cosas también se apreció el peso -eso baja el valor de la deuda llevada a pesos- y subió la proyección del PIB nominal ”, afirmó.

La defensa de Grau coincide con las críticas formuladas por exasesores de la Dirección de Presupuestos del gobierno anterior, quienes al ser consultados por Pulso también cuestionaron la lectura realizada por el actual Ministerio de Hacienda.

Según sostuvieron, la nueva administración estaría evaluando “de manera incompleta” el cálculo de la deuda, considerando únicamente el balance efectivo y dejando fuera variables como el tipo de cambio proyectado, las amortizaciones de deuda y las denominadas transacciones “bajo la línea”.

Por ello, remarcaron que utilizar exclusivamente el aumento del déficit fiscal para concluir que existe una inconsistencia “no es correcto”.

Grau insistió además en que todos los componentes utilizados en la estimación de deuda fueron explicitados en el cuarto IFP presentado por la administración Boric. “Allí se muestra cómo cada componente aporta a la variación de la deuda acumulada para cada año, entre el tercer y cuarto IFP”, señaló.

Asimismo, defendió el carácter técnico de las proyecciones macroeconómicas y afirmó que diferencias de criterio no pueden ser interpretadas automáticamente como errores.

“Las proyecciones de deuda se basan, obviamente, en supuestos. Estamos hablando de proyecciones macroeconómicas a 4 años. Y podemos tener distintas visiones sobre los supuestos, pero esas diferencias no son errores”, sostuvo.

Nicolás Grau, exministro de Hacienda Oscar Ordenes Rivera

Cuestionamiento al impacto fiscal de la megarreforma

En la parte final de su declaración, Nicolás Grau aprovechó de cuestionar el enfoque económico del actual gobierno y apuntó directamente a la megarreforma impulsada por la administración Kast.

“Ojalá esta aclaración nos permita volver al debate importante”, sostuvo el exministro, planteando dos interrogantes sobre el actual escenario fiscal.

“ ¿Por qué el IFP no dice nada del impacto de la megarreforma en la deuda? ¿Es razonable reducir el impuesto a grandes empresas a costa de bajar el presupuesto de los hospitales, como está actualmente ocurriendo? ”, cuestionó.

Quiroz instruyó investigación interna

Previo a las declaraciones del exministro, Quiroz había confirmado la apertura de una investigación administrativa para determinar las responsabilidades detrás de la supuesta inconsistencia detectada en las proyecciones fiscales heredadas.

“Se ha instruido también una investigación interna, de carácter administrativo, para determinar cómo fue que ocurrió aquello, y quién fue el responsable, y determinar si esto fue un error, o hay otro tipo de elemento”, afirmó el jefe de Hacienda.

El titular de la cartera incluso advirtió que, dependiendo de los resultados de la indagatoria, podrían existir sanciones “en la sede judicial que corresponda”.

No obstante, añadió que la prioridad actual del Ejecutivo es enfocarse en las proyecciones fiscales futuras y la trayectoria de consolidación de las cuentas públicas.