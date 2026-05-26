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    Sismo de magnitud 6,9 deja daños en recintos de salud, colegios y cortes eléctricos en la Región de Antofagasta

    Senapred informó afectaciones en infraestructura pública y viviendas tras el fuerte movimiento telúrico registrado la tarde de este lunes, mientras continúan las evaluaciones en Calama y otras comunas del norte del país.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: ATON

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó la noche de este lunes un balance preliminar de daños tras el sismo de magnitud 6,9 que afectó a la macrozona norte del país y que se percibió entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama.

    De acuerdo con el reporte emitido a las 23.47 horas, el movimiento telúrico ocurrió a las 17.53 horas y tuvo su epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, alcanzando una intensidad máxima de VI grados Mercalli en las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Mejillones y Sierra Gorda.

    Las autoridades reportaron diversos daños en infraestructura de salud, establecimientos educacionales, viviendas y rutas, además de interrupciones parciales del suministro eléctrico en distintas comunas de la Región de Antofagasta.

    Daños en recintos de salud y colegios de Calama

    La comuna más afectada por el sismo fue Calama, donde Senapred informó daños en distintos recintos públicos y educacionales.

    Entre las afectaciones registradas se encuentra la suspensión de atención en el Centro Comunitario de Salud Mental (Cosam) de la comuna debido a daños estructurales, además de interrupciones operativas en dependencias del SAMU por falta de energía eléctrica y en el SAPU norponiente de Calama.

    Asimismo, se reportaron daños menores en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Calama y en dependencias de la Brigada Antinarcóticos (Briant) de la PDI de la ciudad.

    En materia educacional, las autoridades indicaron que la Escuela Valentín Letelier, la Escuela Básica Andrés Bello y el Colegio Ejército de Salvación mantienen daños en evaluación, proceso que continuará durante la jornada de este martes.

    A raíz de la emergencia, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases para este martes 26 de mayo en todos los establecimientos pertenecientes al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur, además de colegios particulares subvencionados y privados de la comuna.

    Sismo afectó a otras ciudades

    En la comuna de Antofagasta, Senapred informó que el Colegio Padre Alberto Hurtado presenta daños que aún están siendo evaluados por equipos técnicos.

    Mientras tanto, en San Pedro de Atacama se registró el desprendimiento de una roca en el sector Río Grande.

    En la comuna de Tocopilla, las autoridades reportaron grietas en viviendas del complejo habitacional Alto Covadonga y desprendimientos de material en la Ruta 1.

    Además, en María Elena se constató daño menor en la Iglesia de Quillagua.

    Pese a las afectaciones reportadas, Senapred indicó que hasta el momento no existen alteraciones de tránsito en las principales rutas de la región.

    Más de 5 mil clientes sin energía eléctrica

    El fuerte sismo también provocó interrupciones en el suministro eléctrico en distintas zonas de Antofagasta. Según el reporte oficial, a la hora de emisión del balance permanecían 5.044 clientes sin electricidad en la región.

    La mayor afectación se concentraba en Calama, con 4.506 clientes sin suministro.

    En tanto, en Antofagasta se registraban 366 clientes afectados y en Mejillones otros 172 permanecían sin energía eléctrica.

    Más sobre:SismoTemblorCalamaRegión de AntofagastaDañosMacrozona norteSenapredNacional

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