Olivia Rodrigo presenta The Cure, su nueva canción: puedes ver el video aquí

La cantante y compositora multiplatino Olivia Rodrigo, una de las figuras más sugerentes e inquietas del pop global en el último lustro, lanzó su nueva canción the cure, perteneciente a su próximo, el tercero de su discografía, titulado you seem pretty sad for a girl so in love, que llegará el 12 de junio a través de Geffen Records.

Ya se encuentra disponible merchandising de edición limitada, coleccionables, vinilos y más a través de este link.

Dirigido por Cat Solen y Jaime Gerin, el videoclip oficial de the cure muestra a Rodrigo recorriendo los fríos y estériles pasillos de un hospital artesanal hecho de cartón, en una búsqueda desesperada por encontrar el antídoto para un corazón roto. El video fue producido por Lana Kim, Jett Steiger y Brandon Robinson, a través de la productora Ways & Means.

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“El mes pasado, Rodrigo presentó el primer adelanto de su próximo álbum, drop dead, canción que debutó en el puesto #1 del Billboard Hot 100, convirtiéndola en la primera artista en la historia en debutar los primeros tres sencillos de sus primeros tres álbumes directamente en el #1″, dice un comunicado de su discográfica, Universal Music.

Recientemente, Rodrigo anunció The Unraveled Tour, que comenzará en septiembre y agotó entradas rápidamente en todo el mundo, con más de 1 millón de tickets vendidos, nuevas fechas añadidas debido a la alta demanda y varios récords de recintos superados. La artista estuvo en 2025 en la edición chilena del festival Lollapalooza.

*Puedes ver aquí el video de la canción the cure: