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    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC

    El defensa del Lecce fue liberado de la convocatoria para los amistosos ante Portugal y República Democrática del Congo.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Nicolás Córdova, en el duelo ante Cabo Verde. www.photosport.nz

    Nicolás Córdova tendrá que cambiar de planes. El técnico de la Roja introdujo una modificación en el listado para los duelos amistosos frente a Portugal y República Democrática del Congo, en los que continuará buscando opciones, con la vista puesta en el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de 2030.

    La lesión de Matías Pérez, defensa del Lecce, que milita en la Serie A italiana, obligó al estratega a convocar a Ignacio Saavedra. El mediocampista formado en Universidad Católica milita actualmente el Rubin Kazán, que ocupa el octavo puesto en la Liga Premier rusa.

    Cambio en la lista de la Roja: lesión de Matías Pérez obliga a Nicolás Córdova llamar a exvolante de la UC

    Pérez es un viejo conocido para Córdova, quien lo consideró en el proceso relativo al Mundial Sub 20 que se disputó en Chile en 2025. En el evento planetario participó en dos encuentros, a los que agrega los siete que disputó en el Sudamericano de Venezuela, en el que se transformó en una pieza clave para la escuadra nacional juvenil.

    Su baja por lesión se produce luego de una temporada en la que apenas disputó 32 minutos. Fue en el empate 1-1 ante la Juventus en la Serie A. En el resto de los partidos no ingresó. Durante la etapa final del curso, el chileno fue considerado en las nóminas y estuvo en el banco. Este domingo, el Lecce aseguró la permanencia en la máxima categoría italiana con una victoria por la cuenta mínima ante Genoa.

    Saavedra, en tanto, fue contemplado en la Roja en el fallido proceso de Martín Lasarte con miras al Mundial de Qatar. Registra cinco partidos por la Selección. El último fue ante Cabo Verde, en el marco de la gira por Nueva Zelanda.

    El formado en San Carlos de Apoquindo se ha consolidado como titular en el Rubin Kazán, club al que fue transferido a inicios de 2026, luego de su paso por el Sochi.

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