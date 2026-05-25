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    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    “Son muchos los avances, pero si tengo que elegir un orgullo por sobre todos es saber haber contribuido a un clima de paz laboral", destacó el ejecutivo.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    En su último día como presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco se despidió de la estatal con un video. Recordó que llegó a la estatal en marzo de 1991 como vicepresidente de operaciones. “Aprendí entonces a querer a la empresa. Codelco me enseñó a amarla y respetarla”, esbozó.

    “En los últimos 10 años, en los gobiernos de Bachelet II, Piñera II y Boric, en nuestro país se han construido más de 500 mil viviendas sociales para los sectores vulnerables y de clase media. Todas y cada una de esas 500 mil viviendas se financió con los aportes que hace Codelco al Fisco”, destacó como ejemplo sobre la importancia de la Corporación.

    Pacheco se despidió señalando que se va orgulloso, señalando que avanzaron y “en varios casos, logramos concretar proyectos estructurales que extenderán la vida de Chuquicamata, El Teniente, Salvador y Andina. Generamos 12 nuevas asociaciones con grandes empresas mineras, proyectando a Codelco como una compañía cada vez más global”.

    El ejecutivo destacó diferentes alianzas que ocurrieron en su periodo, señalando que ahora son “protagonistas en litio”, considerando la alianza entre Codelco y SQM que sellaron a finales del año pasado. Relució la compra a Enami del 10% de Quebrada Blanca de Teck, operación que se concretó a finales del 2024, y el memorándum que firmó con Glencore el año pasado para realizar una fundición en la Región de Antofagasta. También, el acuerdo entre Andina y Los Bronces, mina de Anglo American.

    Pacheco dijo que “son muchos los avances, pero si tengo que elegir un orgullo por sobre todos es saber haber contribuido a un clima de paz laboral. Espero ser recordado como alguien que siempre privilegió el diálogo, porque así se construyen los acuerdos que perduran, con conversación, colaboración y respeto”.

    “Hoy me invade una emoción muy profunda. “Partir es morir un poco”, dice el poema del francés Edmond Haraucourt, que refleja lo que sentí cuando dejé Codelco en 1994 y que hoy vuelvo a experimentar con la misma intensidad. Cada despedida, dice el autor, implica dejar una parte de uno mismo en aquello que se ama. En la suprema despedida, agrega el poeta, dejamos el alma sembrada, cuánto se siembra en cada adiós. Y aquí hemos sembrado compromisos, esfuerzos, aprendizajes, amistades, hemos sembrado historia compartida", sinceró el ejecutivo.

    La emotiva despedida de Pacheco se da en medio de una álgida salida luego de que la producción de Codelco del 2025 fuera corregida tras una auditoría interna. En particular, la producción propia de la estatal ascendió 1.334.445 toneladas métricas finas el año pasado. Con la auditoría, se descontarán 26.875 toneladas, alcanzando una nueva producción de 1.307.570 toneladas, un 2% menos.

    Más sobre:CodelcoMáximo PachecoDespedida

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