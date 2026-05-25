Ad portas de la publicación de informe fiscal clave, CFA acuerda solicitar a la Dipres información trimestral de la deuda pública

Se espera que finalmente este lunes durante la tarde, el ministerio de Hacienda publique el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2026. Así, después de dos postergaciones, se conocerá este documento clave para las finanzas públicas.

En este informe, que está a cargo de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el Ejecutivo traza la trayectoria que prevé de ingresos, gastos y el balance fiscal, lo que permite conocer el estado de las finanzas públicas y lo que se espera para los próximos años.

Asimismo, permite a los expertos anticipar lo que el gobierno expondrá en el decreto fiscal que debe presentar con fecha máxima el próximo 9 de junio, en cuanto a la trayectoria de reducción del déficit fiscal estructural que fijará Hacienda para todo el mandato de José Antonio Kast.

Dado esta situación es que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su sesión del 19 de mayo expresó su preocupación por la nueva postergación de la fecha de publicación del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2026 (IFP1T26) informada por la Dipres. “Esto en virtud de la claridad, transparencia y oportunidad en que se actualizan las cifras fiscales constituye una buena práctica que debe ser preservada, especialmente en un escenario de mayor estrechez fiscal”, señala el acta de la sesión.

Consejo Fiscal Autónomo expone en Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, de acuerdo a lo que se detalla, el Consejo planificó el trabajo de las próximas semanas para efectos de dar adecuado cumplimiento a los plazos estimados de publicación del informe sobre el ejercicio de sus funciones y atribuciones, considerando la incidencia de la postergación del IFP1T26 en su planificación original

Asimismo, en esa misma sesión se acordó solicitar trimestralmente a la Dipres, a través de la gerencia de Estudios, “la información actualizada sobre las proyecciones de deuda pública, incluyendo los insumos y supuestos utilizados para su construcción. Lo anterior, con el objeto de poder realizar un monitoreo permanente de dicho indicador fiscal”, plantean.

El viernes 22 de mayo, en una nueva sesión del CFA, finalmente, el director de Presupuestos, José Pablo Gómez, presentó al Consejo las principales cifras del Informe de Finanzas Públicas correspondiente al primer trimestre de 2026, incluyendo información sobre los años 2025 y 2026, así como proyecciones para el período 2027-2030.