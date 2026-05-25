Al menos tres personas desaparecidas tras volcamiento de lancha en Talcahuano

Al menos tres personas se encuentra desaparecidas luego del volcamiento de una lancha a motor en las costas de Talcahuano, en la Región del Biobío.

A través de un comunicado, desde la armada detallaron que se trata de la embarcación “María Elena II”, la cual volcó cerca de 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes.

“De manera inmediata, se dispuso el despliegue de Unidades Marítimas dependientes de la Capitanía de Puerto de Talcahuano, además de la Lancha de Servicios Generales Concepción y una Aeronave Naval, sumándose también embarcaciones civiles que se encontraban en las cercanías del área del incidente”, detallaron desde la Armada.

La embarcación salió al mar durante la jornada del domingo, para realizar labores de pesca.

El alcalde de la comuna de Talcahuano, Eduardo Saavedra, en conversación con Mega detalló que “hay tres lanchas de la Armada de Chile más un helicóptero que está en la búsqueda de estos tripulantes”.

“Nosotros como municipalidad, como autoridad local (...) queremos estar disponibles con nuestros equipos sociales, con nuestro equipo de salud mental para apoyar a las familias y por supuesto lo más importante, esperar que la Armada prontamente tenga novedades y entregue información oficial sobre el rescate de estos tripulantes que naufragaron esta mañana cerca de Tumbes”, añadió.

A la vez, respecto a las personas afectadas sostuvo que “la información preliminar es que son todos hombres y son todos de Talcahuano, serían del sector de San Vicente, que es por lo menos de donde zarpa la lancha al mediodía de ayer”.