SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Al menos tres personas desaparecidas tras volcamiento de lancha en Talcahuano

    La embarcación salió al mar durante la jornada del domingo, para realizar labores de pesca. La Armada desplegó un amplio operativo con el fin de dar con el paradero de los tripulantes.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Al menos tres personas se encuentra desaparecidas luego del volcamiento de una lancha a motor en las costas de Talcahuano, en la Región del Biobío.

    A través de un comunicado, desde la armada detallaron que se trata de la embarcación “María Elena II”, la cual volcó cerca de 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes.

    “De manera inmediata, se dispuso el despliegue de Unidades Marítimas dependientes de la Capitanía de Puerto de Talcahuano, además de la Lancha de Servicios Generales Concepción y una Aeronave Naval, sumándose también embarcaciones civiles que se encontraban en las cercanías del área del incidente”, detallaron desde la Armada.

    La embarcación salió al mar durante la jornada del domingo, para realizar labores de pesca.

    El alcalde de la comuna de Talcahuano, Eduardo Saavedra, en conversación con Mega detalló que “hay tres lanchas de la Armada de Chile más un helicóptero que está en la búsqueda de estos tripulantes”.

    “Nosotros como municipalidad, como autoridad local (...) queremos estar disponibles con nuestros equipos sociales, con nuestro equipo de salud mental para apoyar a las familias y por supuesto lo más importante, esperar que la Armada prontamente tenga novedades y entregue información oficial sobre el rescate de estos tripulantes que naufragaron esta mañana cerca de Tumbes”, añadió.

    A la vez, respecto a las personas afectadas sostuvo que “la información preliminar es que son todos hombres y son todos de Talcahuano, serían del sector de San Vicente, que es por lo menos de donde zarpa la lancha al mediodía de ayer”.

    Más sobre:TalcahuanoArmadaLancha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    Detienen a exfiscal regional tras intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio

    En medio de presión del gobierno: la minuta de la oposición que llama a evitar descuelgues en el Senado por la megarreforma

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Lo más leído

    1.
    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    UDI le pide a Kast invocar facultad constitucional para abrir cuaderno de remoción de juez Urrutia

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Por qué correr maratones podría estar relacionado con el cáncer de colon, según un estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Este tipo de ejercicio podría ayudar a controlar los ataques de pánico, según un nuevo estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 25 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Colo Colo en TV y streaming

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Aguas Andinas informa que reposición de agua se irá dando de forma gradual hasta el mediodía

    Detienen a exfiscal regional tras intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio
    Chile

    Detienen a exfiscal regional tras intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio

    En medio de presión del gobierno: la minuta de la oposición que llama a evitar descuelgues en el Senado por la megarreforma

    Ossandón y discusión de la megarreforma en el Senado: “Me preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto”

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”
    Negocios

    El adiós de Máximo Pacheco en su último día en Codelco: “Partir es morir un poco”

    CSAV anota pérdidas ante impacto del conflicto en Medio Oriente en las navieras

    Cuando la certeza llega demasiado tarde, la columna de Gonzalo Said

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard
    Tendencias

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Del frío histórico al calor inusual: cuándo y qué sectores de la RM tendrán hasta 26 °C

    6 recomendaciones para dormir mejor si sufres alergias estacionales, según especialistas

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo
    El Deportivo

    Arriesgan duro castigo: informe de José Cabero acusa a cuatro jugadores por incidentes en clásico entre la UC y Colo Colo

    Cristóbal Vidaurre se impone en el Atacama Challenger

    Alarma Mundial: la lesión de Lionel Messi que tiene en ascuas a Argentina

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini anuncia invitados, nueva música y gira por Chile en la antesala de su regreso

    Cuando Linda Perry fue excluida de producir a Green Day: “Billie Joe es un cobarde”

    Inti-Illimani Histórico alista show instrumental junto al Cuarteto Austral en la Gran Sala Sinfónica Nacional

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza
    Mundo

    La Armada israelí abandona a la deriva varios barcos de la última flotilla a Gaza

    Presidente Paz anuncia reducción del 50% de su salario y el de sus ministros en medio de protestas en Bolivia

    Lula se somete a radioterapia luego que le extirparan hace un mes un carcinoma en la cabeza

    Vivir con disautonomía
    Paula

    Vivir con disautonomía

    El IMC como contenido escolar: una práctica que debemos revisar

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes