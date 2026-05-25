Ossandón y discusión de la megarreforma en el Senado: “Me preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto”

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, entregó este lunes sus impresiones respecto al avance del proyecto de Reconstrucción Nacional hacia el Senado, lugar donde iniciará su trámite legislativo tras la Cuenta Pública del 1 de junio.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, el parlamentario y expresidente de la Cámara Alta señaló que no piensa que en aquella instancia se rechace la idea de legislar, a pesar de los comentarios que ha realizado la oposición al respecto.

“ El Senado, indistintamente de las cuñas que dan hacia la prensa, es mucho más razonable y lo que yo he escuchado en los pasillos es que claramente todos saben que aquí hay que hacer modificaciones importantes. Por lo tanto, no creo que pase eso”, explicó.

En ese sentido, para Ossandón sería un error por parte del gobierno el conversar con la oposición bajo la idea de la existencia de “líneas rojas”.

En particular, algunos de los puntos que más críticas han recibido desde aquella posición han sido la invariabilidad tributaria por 25 años y la eliminación de contribuciones.

“Sería un error, porque si ellos ponen líneas rojas va a hacer que el gobierno se ponga de acuerdo para que les pase la máquina. Y lo importante es que el gobierno no pase la máquina y esto sea un acuerdo grande”, señaló al respecto el exalcalde por Puente Alto.

“Si la oposición toma una actitud mala, de esa negación de la sal y el agua, ya bueno, ahí hay que actuar en la misma. Esperemos que no sea así. Una cosa es en la previa, que todos hablan a la prensa, le hablan a sus públicos. Otra cosa es que sienten a conversar como normalmente se hace en el Senado”, añadió.

Posteriormente, y consultado sobre si da lo mismo ganar por un voto o conseguir un acuerdo amplio, respondió: “ A mí me preocupa ganar por un voto y que nos obliguen a ganar por un voto, porque esta es una megarreforma para el futuro de Chile ”.

Reporte de migrantes irregulares

Otro elemento que abordó el legislador fue el proyecto presentado desde el Ministerio de Interior y Migraciones respecto a la solicitud de información de migrantes a recintos de salud y educacionales.

La iniciativa, presentada durante una comisión en el Senado y que generó críticas desde el sector de Salud e incluso la preocupación de la ministra de la cartera, May Chomali, espera que estas instituciones entreguen los antecedentes requeridos respecto a extranjeros bajo procedimientos migratorios en tramitación.

Respecto a esta propuesta, Ossandón considera que sería “un error garrafal” avanzar en una iniciativa de esta índole.

“Yo en eso me voy a meter. No estoy de acuerdo en eso. Yo he estado trabajando fuerte con el gobierno y tengo una opinión distinta en algunas cosas. Respeto lo que ellos plantean, porque ellos dijeron algo en campaña, pero yo creo que aquí, primero, hay que diferenciar las nacionalidades”, explicó el senador.

Enfatizando que entiende el compromiso por parte del Ejecutivo sobre materia migratoria, al punto que incluso destacó haber trabajado sobre el tema con el Presidente Kast y su equipo, Ossandón enfatizó que “aquí hay que tener mucho cuidado, porque hay un proyecto que puede transformar el ingreso irregular a Chile en un delito y podría encontrarte con la sorpresa que tendrías que meter a la cárcel a 150 mil personas, que no hay cárceles para eso. Por lo tanto, te estás pegando un tiro en los pies”.

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