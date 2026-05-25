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    Política

    Vodanovic (PS) valora postura de Alvarado de abrirse a extender discusión de la megarreforma más allá de junio

    "Creo que esa es la actitud. Creo que escuchar al ministro Alvarado, ministro del Interior, hoy día bastante empoderado me parece una buena noticia", destacó la presidenta del Partido Socialista previo a una reunión de coordinación entre los partidos de la oposición.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Presidenta del PS valora postura de Alvarado de abrirse a extender discusión de la megarreforma más allá de junio JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, valoró la mañana de este lunes la postura exhibida por el biministro Claudio Alvarado respecto a las discusiones en el parlamento por el proyecto de Reconstrucción Nacional.

    Durante una entrevista en Mesa Central, el jefe de gabinete del gobierno de José Antonio Kast se mostró abierto a extender la discusión de la megarreforma más allá de junio.

    “Los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen y en ese sentido, lo digo como ministro del Interior, no tengo ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo, voluntad y disposición de acuerdo”, señaló el secretario de Estado sobre este tópico.

    En ese contexto, la senadora por el Maule resaltó que “esa es la actitud”.

    Creo que escuchar al ministro Alvarado, ministro del Interior, hoy día bastante empoderado me parece una buena noticia”, añadió.

    “Vamos a trabajar nosotros como partidos políticos en tener una propuesta que se le pueda entregar al Ejecutivo y que pueda ser de verdad objeto de conversación, de revisión, y no solamente un trámite”, concluyó sobre esta posibilidad.

    Los llamados del gobierno a la DC y el PPD

    En otro ámbito de la relación del gobierno con la oposición en la discusión de la megarreforma, la parlamentaria enfatizó que “todos los partidos políticos tenemos que hacer una revisión del proyecto” tras ser consultada por llamados particulares del Ejecutivo a colectividades como la Democracia Cristiana o el Partido Por la Democracia.

    Esto no es un tema de unos o de otros. Es evidente que hay un proyecto que pasa al Senado en condiciones complejas, porque rebajar el ingreso del país en más de 4.500 millones de dólares al año, por cierto, es de una complejidad enorme, porque son derechos que se dejan de pagar”, explicó la presidenta del Partido Socialista.

    Nos interesa que el país crezca, nos interesan las medidas pro-empleo, apoyamos por cierto cualquier proyecto que tenga que ver con la reconstrucción. Pero aquí seamos claros, la reconstrucción no le importa al gobierno, porque si le importara habría tramitado un proyecto rápido, express, que ya estaría aprobado, que ya estaría produciendo efectos positivos en las comunas y regiones donde se necesita y no estaríamos en este proceso de tener que estar pidiendo que el gobierno haga o deje hacer al Senado su trabajo”, añadió sobre estas peticiones.

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    Más sobre:Partido SocialistaPPDDCClaudio AlvaradoMegarreformaReconstrucción NacionalPaulina Vodanovic

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