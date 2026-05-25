Las exigencias de Kusanovic al gobierno para dar su voto a favor a la idea de legislar la megarreforma en el Senado

El senador Alejandro Kusanovic (Ind.-exRN) ahondó este lunes en su advertencia al gobierno de que su voto a la idea de legislar la megarreforma en la Cámara Alta sigue en duda.

La semana pasada a través de una declaración pública, el senador cuestionó al gobierno por no acercarse a él para sociabilizar su proyecto estrella, pero sí a personeros de izquierda.

Hoy, en diálogo con Emol TV, explicó que su molestia no es sorpresa, ya que viene de antes. “Esto partió a fines de enero, cuando yo estaba realmente involucrado en el gobierno, y mientras trabajaba incluso con el propio Presidente en elegir las mejores personas para este gobierno, de repente me enteré que bajaron a un candidato que habíamos nombrado de común acuerdo, y empiezo a averiguar y me llega la información que era porque habían negociado con un sector de izquierda fuera de nuestro pacto. Eso no me parece correcto, es una traición”, sostuvo.

“Vengo tres meses pidiendo que arreglen este problema y no hay ninguna reacción. Obviamente no me dejaron otra opción que decirles que no voy a votar por su reforma”, continuó.

En esa línea, lanzó: “Yo encuentro que un gobierno no puede construir un futuro a costa de traicionar a los suyos”.

Consultado sobre qué necesita para cambiar su postura, Kusanovic zanjó: “Yo he pedido que me pidan disculpas, que me expliquen por qué lo hicieron y me digan qué me van a dar para Magallanes”.

Para finalizar su reclamo, el senador lamentó: “Yo jamás me imaginé que este gobierno al cual apoyé, fui el primer senador en apoyar a Kast, que tengo un grado de amistad, me iban a hacer esto”.