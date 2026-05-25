Presidenta Colmed Santiago y reajuste al Minsal: “Es una irresponsabilidad plantear desde Hacienda un recorte a los hospitales”

Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Santiago, abordó esta jornada los recortes al presupuesto del 2,5% instruidos por Hacienda al Ministerio de Salud (Minsal), los cuales han sido criticados desde diversos sectores.

Si bien desde Salud la misma ministra, May Chomali, ha reafirmado que el reajuste no afectará a la atención de pacientes, la semana pasada, desde la comisión de Salud del Senado acordaron rechazar el recorte de manera unánime, advirtiendo que “no había razón para pensar” que no afectaría a la ciudadanía.

Consultada al respecto en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la presidenta regional del Colmed señaló que este recorte al presupuesto “es una decisión desconcertante y que finalmente afecta la calidad de la atención que nosotros estamos entregando en los centros de salud pública a lo largo de todo Chile”.

“Cuando los hospitales se quedan sin insumos, son cirugías que no se pueden hacer porque no están los insumos disponibles. O también decimos, bueno, hagamos las cirugías que tienen insumos más baratos y no lo hagamos según la priorización sanitaria”, explicó.

Asimismo, dio como ejemplo, si se echa a perder una maquinaria en el hospital, el paciente tiene que esperar más tiempo para poder hacerse su examen y poder irse de alta, por lo que se queda más tiempo hospitalizado.

En este sentido los hospitales, advirtió, son “un sector que frente a los déficit presupuestario termina gastando más al final del día, y termina gastando peor”.

En esta línea, la presidenta regional del gremio apuntó a que “hay una contradicción en lo que se ha planteado de lo que va a ser el recorte”, ya que si bien en un principio se apuntó a que serían medidas de eficiencia, como implementar interoperabilidad en las bodegas o manejo del ausentismo, “implementar hoy día esas medidas no representa el 2,5% de recorte”.

Asimismo, Crispi también criticó que el recorte no fue trabajado desde Hacienda con la cartera de Salud, los hospitales y los gremios, sino más bien fue instruido sin consultar si era posible llevarlo a cabo.

“Es un recorte que se hace desde Hacienda hacia abajo, sin los hospitales de la mano”, afirmó. “Los hospitales se enteran que tienen que funcionar con menos dinero, pero no es que los hospitales hayan entregado un plan (...) es una irresponsabilidad el plantear un recorte de salud desde Hacienda de manera vertical hacia los hospitales -y ahí yo veo una descoordinación en los ministerios- porque no consideran finalmente lo que el sector puede hacer para no comprometer la atención de los pacientes, que es lo más importante“, sentenció.

Consultada asimismo por la alerta oncológica que instruyó el gobierno para avanzar de manera más eficiente en las listas de espera, Crispi apuntó a que es una medida contradictoria.

“Chile tiene listas de espera que son enormes, tenemos más de 2 millones y medio de personas esperando, y lo que necesita hoy día el sector es aumentar su productividad para que podamos atender a las personas a tiempo, y si yo le digo a los hospitales tú vas a recibir menos recursos, lo que voy a hacer es que los hospitales van a operar menos y es justamente lo que no necesitamos en este momento", apuntó. “El mermar la productividad hospitalaria, el precarizarl a atención, y nosotros pedimos que se reconsidere”.

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