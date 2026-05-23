Minvu proyecta que más de 100 casas serán demolidas antes de tres meses en El Olivar

Poduje señala que Minvu tendrá más de 100 casas demolidas antes de los tres meses en el sector de El Olivar

El titular del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, reafirmó un plazo de tres meses para el proceso de demolición en el sector de El Olivar en Viña del Mar tras la reconstrucción por el megaincendio del 2024.

En conversación con Meganoticias, el secretario de Estado se refirió al proceso de desmantelamiento que inició el viernes 22 de mayo, con cuatro viviendas de una totalidad de 170 que serán derribadas al presentar fallas. Así lo reafirmó el ministro, con base en tres uniformes técnicos de la Universidad de Chile que daban cuenta de falencias estructurales y de resistencia al fuego.

“La demolición ha andado muy rápido, porque las viviendas fueron construidas con material muy ligero y de forma muy deficiente. Entonces, las mismas empresas que están demoliendo ya están reconstruyendo, y la idea es que se respeten los plazos que originalmente se habían definido ”, destacó Poduje.

Además, en cuanto a los tiempos en la reconstrucción, el titular del Minvu detalló que “como esta empresa no solo construyó con fallas, sino que, además, con mucho atraso, la verdad es que las casas que están terminadas, de las 150 son solo 58. Y ahí es donde se va a demorar un poco más, pero nosotros vamos a tener más de 100 casas demolidas antes de los tres meses, para poder cumplir con el plazo de diciembre.

En torno a las autorizaciones para derribar y edificar en El Olivar, la autoridad del Minvu recalcó que están construyendo “ con todos los permisos ”, con relación al incumplimiento a la normativa de incencio, las carencias estructurales y el material no calificado de los inmuebles.

“Esa empresa ha mentido. Nosotros tenemos cuatro querellas presentadas contra ellos y obviamente han tratado de salvar su responsabilidad. Y así, nosotros hemos iniciado querellas también contra el exdirector del Serviu y hemos hecho sumario interno para ver por qué estas casas se construyeron así. Entonces, eso ha generado, aparte de esta empresa, una serie de versiones que no son reales”, enfatizó.

Sobre el mismo punto, Poduje relató que ayer se reunió con la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y que ambos están “absolutamente en línea con que las casas no puedan entregarse dañadas. Los vecinos también lo hemos visto reunirse con ellos. Ellos también quieren recibir, me imagino, una construcción sólida, una construcción que les dé seguridad también.

De acuerdo con el secretario de Estado, la mayoría de los propietarios ya aceptaron y se desistieron de la empresa original, aunque todavía hay seis casos que se oponen a la demolición.