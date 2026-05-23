Incendio deja cuatro viviendas afectadas en Renca: Bomberos acusan amenazas de vecinos

Un incendio estructural se registró en la comuna Renca, ubicada en la Región Metropolitana, durante la tarde de este sábado.

Cerca de las 15:50 inició el siniestro en la Calle Valle Alegre con Cucao. Según Sergio Yévenes, tercer comandante del Cuerpo de Bombero de Santiago (CBS), al tratarse de casas pareadas la propagación del fuego fue rápida. Además, los angostos pasajes complicaron el ingreso de las máquinas bomberiles.

En todo caso, esa no fue la única dificultad presente en el operativo que involucró a diez compañías del CBS, con cerca de 60 voluntarios. “Al inicio tuvimos algunas complicaciones con algunos vecinos que nos amenazaron , pero después se tranquilizó todo con la llegada de Seguridad Ciudadana y de Carabineros”, detalló Yévenes.

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De acuerdo con Bomberos, el incendio se terminó a eso de las 16:50. “No hubo personas ni bomberos lesionados, rescatamos a varias mascotas que había en las casas aledañas y en las del fuego mismo, ya sea gatos y perros”, destacó el comandante.

Tras la emergencia tres casas resultaron afectadas por el fuego: dos de ellas con dos pisos y una con tres. Además, un cuarto domicilio se vio perjudicado por las labores de extinción en su techumbre.

El Departamento de Investigación de Incendios del CBS se encuentra indagando el origen del siniestro, con un informe que será levantado a través de Fiscalía.