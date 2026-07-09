Hallan cuerpo de mujer de 19 años en plena vía pública de Puente Alto: indagan presunto femicidio

Personal de la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI indaga el hallazgo de un cuerpo femenino que fue encontrado tendido en la vía pública de Puente Alto, con lesiones en su cabeza y en su cuello, las que podrían atribuirse a la acción de terceras personas.

Aunque desde la policía civil no descartaron -de manera preliminar- que las lesiones puedan haber sido autoinferidas, durante la investigación surgió un detalle relevante: la víctima había realizado durante la madrugada del miércoles un llamado a Carabineros, para denunciar un episodio de violencia intrafamiliar.

El comisario Carlos Lobos, de la BH Sur, informó que “hoy, en torno a las 14 horas aproximadamente, se recepcionó un comunicado de vecinos de la población La Frontera, en la comuna de Puente Alto, que daba cuenta del hallazgo de una mujer de 19 años de edad en la vía pública, con lesiones aparentemente visibles”.

Tras las primeras diligencias en el sitio de calle Camilo Henríquez con Carrenleufú, la autoridad policial indicó que “estamos viendo si las lesiones son compatibles con la participación de terceros o se relacionan con una dinámica del tipo autoinferida, que hasta el momento tampoco es posible descartar. Lo que sí tenemos claro, es que en torno a las 4.30 de la madrugada de hoy, esta mujer realizó un llamado al número de emergencia de Carabineros, dando cuenta de un episodio de violencia intrafamiliar”.

El comisario Lobos explicó que la víctima presenta “lesiones equimóticas (hematomas) sobre la superficie corporal” y que la causa de muerte debe ser determinada por el Servicio Médico Legal (SML). “Nosotros solo podemos referirnos a las lesiones externas, pero no hay lesiones aparentemente traumáticas, como disparos o lesiones de carácter cortante”, indicó.

Respecto del eventual sospechoso, el jefe policial indicó que “podría corresponder a una persona que reside en el mismo inmueble, pero estamos trabajando para establecer la relación que estos tenían”. Agregó que se trata de un hombre adulto, de nacionalidad chilena, el que hasta el cierre de esta nota no había podido ser ubicado.

Durante las primeras indagatorias, trascendió que un tío de la víctima informó a Carabineros que encontró a la mujer sin vida en el living de la casa que ella compartía con su pareja y que, con el fin de buscar ayuda, tomó el cuerpo y lo trasladó al exterior de la vivienda.