Pese a acuerdo de senadores: Mesa del PPD confirma que recurrirá al TC para impugnar la megarreforma

Después de que la bancada de senadores del PPD alcanzara un acuerdo con el gobierno de José Antonio Kast para no impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) la propuesta de invariabilidad tributaria -provocando una serie de críticas desde la oposición-, las autoridades de la propia colectividad opositora salieron a aclarar su postura frente a la iniciativa.

Es así como la mesa nacional del Partido por la Democracia (PPD) dio a conocer una declaración pública tras el acuerdo, donde afirma que mantiene su postura contraria a la megarreforma de la Administración Kast.

En el comunicado, además, aclara que el trato alcanzado por la bancada de senadores PPD e independientes es exclusivamente respecto de la invariabilidad, “donde la propuesta fue mejorada”.

“En todos los otros aspectos, no ha existido disposición del Ejecutivo a cambios significativos”, aseguró la tienda en su texto.

Asimismo, la mesa se refirió a un punto clave del acuerdo, luego de que los senadores Ricardo Celis y Loreto Carvajal anunciaran que con este la bancada desistía de la posibilidad de recurrir al TC.

Sin embargo, la cúpula ejecutiva del partido asegura en el punto 4 de su declaración que “ha decidido recurrir al TC para impugnar la megarreforma del gobierno” .

Para terminar su comunicado afirmando que “desde el PPD impulsaremos el proyecto de invariabilidad social presentado por la bancada de diputados para impedir el retroceso de derechos sociales que como país hemos alcanzado”.

Juventud PPD critica el acuerdo

Desde el partido, la primera facción que pronunció sobre la forma en que se desarrolló la negociación de los senadores con el Ejecutivo fue la Juventud del PPD, que mediante un comunicado dio a conocer su “rotundo rechazo al apoyo otorgado por la bancada de senadores PPD al Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, también conocido como la megarreforma del gobierno de Kast”.

“Las decisiones de esta relevancia deben responder al mandato y las convicciones expresadas por la ciudadanía, y no a intereses personales ajenos al bienestar común” , afirmó, añadiendo que “el proyecto no garantiza el crecimiento económico que el Gobierno ha señalado”.

Poco después la Bancada de Concejales y Concejalas de la tienda también dieron a conocer una declaración pública, donde manifestaron que “nos duele profundamente el acuerdo que han suscrito nuestros parlamentarios, respecto de la denominada megarreforma”.

“Creemos que la política debe tener la capacidad de dialogar y construir acuerdos, pero nunca a costa de renunciar a los principios que dieron origen a nuestro proyecto político”, apuntaron.

Para luego añadir: “Esperamos que el PPD vuelva a poner en el centro a las personas, especialmente a quienes más necesitan del Estado y de una política que reduzca las desigualdades, en lugar de profundizarlas y se aleje de negociaciones y acuerdos adoptados bajo intereses personales de los negociadores, sin consulta a la militancia, en temas tan relevantes como la megarreforma”.

A ellos se sumó la Mesa Regional Metropolitana del partido que apuntó una “profunda preocupación política, orgánica y comunicacional por la forma en que esta decisión fue conducida”.

“No cuestionamos que en el trabajo parlamentario se busquen condiciones para contener o mejorar un mal proyecto. Tampoco desconocemos la importancia del crecimiento, la inversión y la generación de empleo para Chile”, dijo en un comunicado.

Para inmediatamente argumentar: “Pero una decisión de este nivel no puede tomarse sin socializarse previamente con la Dirección Nacional, la Comisión Política y la militancia del partido” .

“Este hecho genera además un daño comunicacional evidente. En momentos en que el PPD busca reconstruir su imagen, fortalecer su orgánica, recuperar conexión con la militancia y volver a ser una fuerza política creíble ante la ciudadanía, decisiones de esta magnitud no pueden conocerse por la prensa antes que por los propios espacios partidarios”, señaló.