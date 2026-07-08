Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

La reputada cantautora chilena Francisca Valenzuela lanza SOS, un nuevo adelanto de su próximo disco de estudio, MALDITA.

Se trata de una composición de letra urgente y aguda, que mezcla el habitual piano, una percusión machacante y un estribillo dominado por las cuerdas, a modo de contraste.

En la letra, la artista parece mirar con un ojo crítico la urgencia de la era de las redes sociales y éxito a un clic. “Ahora todo/Es ridículo y plástico/Me arrepiento De lo que hecho y de lo que no”, canta Valenzuela.

La canción sigue a los primeros adelantos de Maldita, BUGAMBILIA y MALACARA. “Este álbum es la casa en la que estás atrapada”, cuenta Valenzuela en un comunicado. “Es el viaje de ver tu realidad hecha pedazos, y el viaje de armarte de vuelta”.

Se trata de un tiempo de acomodo para la artista. “Es un álbum que hice durante mi posparto, con el pelo tomado en un moño desordenado, un polerón manchado de leche materna y probablemente vómito de guagua, entre siestas, mamaderas y cambios de pañal. Grabé todo el álbum con mi productor y querido amigo Francisco Victoria, que tuvo la gentileza de venir a mi casa y adaptarse pacientemente a mi horario tan errático. El álbum es muy crudo y muy en vivo.”

MALDITA se publicará el próximo 30 de julio vía Frantastic Records. Le seguirá una gira por Chile, España, Estados Unidos, Argentina y México, después de presentar una nueva edición de Ruidosa, la plataforma y festival feminista que la artista fundó el 2016.

Ruidosa vuelve al Lincoln Center de Nueva York este fin de semana, el domingo 12 de julio, como parte de Summer for the City, antes de celebrar su décimo aniversario en Santiago de Chile, el 10 y 11 de octubre.

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