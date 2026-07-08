SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    La cantautora chilena lanza una canción de letra afilada y urgente, que adelanta Maldita su nuevo disco de estudio a publicarse el próximo el 30 de julio.

    Por 
    Equipo de Culto

    La reputada cantautora chilena Francisca Valenzuela lanza SOS, un nuevo adelanto de su próximo disco de estudio, MALDITA.

    Se trata de una composición de letra urgente y aguda, que mezcla el habitual piano, una percusión machacante y un estribillo dominado por las cuerdas, a modo de contraste.

    En la letra, la artista parece mirar con un ojo crítico la urgencia de la era de las redes sociales y éxito a un clic. “Ahora todo/Es ridículo y plástico/Me arrepiento De lo que hecho y de lo que no”, canta Valenzuela.

    La canción sigue a los primeros adelantos de Maldita, BUGAMBILIA y MALACARA. “Este álbum es la casa en la que estás atrapada”, cuenta Valenzuela en un comunicado. “Es el viaje de ver tu realidad hecha pedazos, y el viaje de armarte de vuelta”.

    Se trata de un tiempo de acomodo para la artista. “Es un álbum que hice durante mi posparto, con el pelo tomado en un moño desordenado, un polerón manchado de leche materna y probablemente vómito de guagua, entre siestas, mamaderas y cambios de pañal. Grabé todo el álbum con mi productor y querido amigo Francisco Victoria, que tuvo la gentileza de venir a mi casa y adaptarse pacientemente a mi horario tan errático. El álbum es muy crudo y muy en vivo.”

    MALDITA se publicará el próximo 30 de julio vía Frantastic Records. Le seguirá una gira por Chile, España, Estados Unidos, Argentina y México, después de presentar una nueva edición de Ruidosa, la plataforma y festival feminista que la artista fundó el 2016.

    Ruidosa vuelve al Lincoln Center de Nueva York este fin de semana, el domingo 12 de julio, como parte de Summer for the City, antes de celebrar su décimo aniversario en Santiago de Chile, el 10 y 11 de octubre.

    Escucha SOS a continuación

    Lee también:

    Más sobre:Francisca ValenzuelaSOSRuidosaMALDITAFrancisco VictoriaMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”

    Operativo de Carabineros permite detención de siete sujetos involucrados en balacera en Mostazal

    Caso investigado por Fiscalía ECOH: imputado por homicidios consumado y frustrado en Conchalí queda en prisión preventiva

    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    Bank of America recorta sus proyecciones para el precio del cobre y anticipa el fin del rally del litio

    Fiscalía investigará denuncia de detective de la PDI que se parapetó y acusó corrupción de investigadores

    Lo más leído

    1.
    El adiós infinito de Elton John

    El adiós infinito de Elton John

    2.
    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    La noche en que el mar arrasó Chile: la historia del devastador terremoto y maremoto de 1730

    3.
    Ministra Duco reafirma opción de BTS en el Estadio Nacional: “Esperamos que la productora nos envíe los antecedentes”

    Ministra Duco reafirma opción de BTS en el Estadio Nacional: “Esperamos que la productora nos envíe los antecedentes”

    4.
    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    5.
    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    6.
    La reliquia oculta del “Rey de la Araucanía”: exhiben en Santiago la misteriosa daga de Antoine de Tounens

    La reliquia oculta del “Rey de la Araucanía”: exhiben en Santiago la misteriosa daga de Antoine de Tounens

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Baja la bencina: revisa los valores del combustible para los próximos días
    Chile

    Baja la bencina: revisa los valores del combustible para los próximos días

    Operativo de Carabineros permite detención de siete sujetos involucrados en balacera en Mostazal

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”
    Negocios

    Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”

    El precio de las bencinas anota otra fuerte baja de $100 por litro, pero todavía no borra lo que subió con el alza histórica

    Bank of America recorta sus proyecciones para el precio del cobre y anticipa el fin del rally del litio

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo
    El Deportivo

    Las consecuencias del Mundial: 13 técnicos dejaron su cargo tras su eliminación de la Copa del Mundo

    Chile Rugby inaugura las obras de remodelación del Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial M20 de Santiago

    No se aburre: la senadora paraguaya Celeste Amarilla vuelve a atacar con todo a Kylian Mbappé

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS
    Cultura y entretención

    Francisca Valenzuela sigue adelantando su nueva era con SOS

    El adiós infinito de Elton John

    Roberto Bravo presenta un concierto gran tributo a Bach y Piazzolla en el Nescafé de las Artes

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?
    Mundo

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa
    Paula

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa

    Budín de zanahoria y almendras

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente