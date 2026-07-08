Operativo de Carabineros permite detención de siete sujetos involucrados en balacera en Mostazal

Un amplio despliegue de personal territorial y efectivos especializados de Carabineros permitió la detención de siete sujetos que participaron en una balacera en el sector del campamento Río Peuco, en la comuna de Mostazal, la tarde del martes.

Los funcionarios policiales respondieron a una alerta de disparos en la vía pública que afectó a un domicilio del sector.

Una persona resultó herida por un impacto balístico.

Con esos antecedentes, carabineros de la Subcomisaría Mostazal, la 2° Comisaría de Graneros y de los departamentos SIP, SEBV, GOPE, Centauro y Labocar, iniciaron un procedimiento de búsqueda de los sujetos.

El despliegue contó además con el apoyo de un dron de la Seremi de Seguridad Pública.

Mediante peritajes al sitio del suceso, levantamiento de información y patrullajes, se detuvo a cuatro sujetos involucrados en el hecho.

Paralelamente, con la autorización del Juzgado de Garantía de Graneros se allanaron dos domicilios, ubicando y deteniendo a un quinto implicado en la balacera.

Durante la madrugada, en tanto, fueron detenidos los otros dos.

Durante los operativos, se logró además, decomisar una escopeta de fabricación artesanal, un kit de conversión para arma de fuego y diferentes tipos de municiones, además de vehículos, uno de ellos, una camioneta marca Ford, azul, modelo F-150 que mantenía encargo por robo.

También, se decomiso chaleco antibalas, marihuana elaborada, $92.000 en efectivo, balanzas, pesas y elementos dosificadores para la venta de drogas.

Todos los sujetos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y pasarán durante esta jornada a control de detención por los delitos de homicidio frustrado, disparos injustificados en la vía pública, además de tenencia ilegal de armas de fuego e infracción a la Ley de Drogas.