Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días
La Empresa Nacional del Petróleo publicó su informe semanal con las variaciones que aplican a partir de este jueves.
Ya se encuentra disponible nueva información relacionada a los valores de los combustibles, donde se presenta una baja en la bencina y el diésel para los próximos días.
Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.
Precio de la bencina desde el jueves
Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 9 de julio:
- Gasolina de 93 octanos baja $100,3 por litro
- Gasolina de 97 octanos baja $99,8 por litro
- Kerosene tiene variación de $0
- Diésel baja $155,4 por litro
- GLP de uso vehicular baja $22,1 por litro
Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.
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