Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

Baja la bencina: revisa los valores del combustible para los próximos días. Foto referencial de archivo

Ya se encuentra disponible nueva información relacionada a los valores de los combustibles, donde se presenta una baja en la bencina y el diésel para los próximos días.

Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

Precio de la bencina desde el jueves

Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 9 de julio:

Gasolina de 93 octanos baja $100,3 por litro

Gasolina de 97 octanos baja $99,8 por litro

Kerosene tiene variación de $0

Diésel baja $155,4 por litro

GLP de uso vehicular baja $22,1 por litro

Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.