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    Baja la bencina: revisa los valores de los combustibles para los próximos días

    La Empresa Nacional del Petróleo publicó su informe semanal con las variaciones que aplican a partir de este jueves.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Baja la bencina: revisa los valores del combustible para los próximos días. Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Ya se encuentra disponible nueva información relacionada a los valores de los combustibles, donde se presenta una baja en la bencina y el diésel para los próximos días.

    Los datos son comunicados desde Enap, a través de su informe semanal de precios, que da cuenta de los costos a considerar cada semana.

    Precio de la bencina desde el jueves

    Los precios de los combustibles presentan las siguientes variaciones a partir de este jueves 9 de julio:

    • Gasolina de 93 octanos baja $100,3 por litro
    • Gasolina de 97 octanos baja $99,8 por litro
    • Kerosene tiene variación de $0
    • Diésel baja $155,4 por litro
    • GLP de uso vehicular baja $22,1 por litro

    Cabe recordar que Enap aclara que su publicación “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, por lo que los totales a pagar por el consumidor final están a cargo de las compañías distribuidoras que los determinan de forma autónoma.

    Enap publica informe de precios tras histórica alza de los combustibles: ¿Cuánto sube la bencina? Foto referencial MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE
    Más sobre:CombustibleBencinaBencinasCombustiblesEnapInforme de preciosInforme semanal de preciosGasolinaGasolina 93Gasolina 97PetróleoDiéselGLPKeroseneParafinaPrecioAlzaBajaSube la bencinaBaja la bencina

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