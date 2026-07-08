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    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    ¿Fallan los pronósticos de lluvia en Santiago? Un especialista explica por qué las estimaciones cambian y qué factores influyen en la incertidumbre.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Cuando el pronóstico anuncia lluvia en Santiago, son muchas las personas que permanecen incrédulas. Y es que ha pasado en varias ocasiones que las estimaciones cambian de un día para otro, lo que genera dudas entre quienes esperan con ansias las precipitaciones en la capital.

    Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Se trata de un error de los modelos o existen factores propios de la geografía en Santiago que dificultan anticipar con precisión cuándo, cuánto y dónde caerá la lluvia?

    En conversación con La Tercera, el director del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), Roberto Rondanelli, responde todas las preguntas sobre la supuesta “dificultad” de pronosticar con precisión en la Región Metropolitana.

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?. Foto: ATON.

    Por qué los pronósticos de lluvia suelen variar en Santiago

    Lo que ocurre es que la capital “queda al borde norte de los sistemas de mal tiempo que afectan a la zona central de Chile”, comienza a explicar Rondanelli, quien también es académico del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

    Eso significa que un pequeño cambio en la trayectoria o intensidad de un frente puede hacer una gran diferencia en el pronóstico para Santiago: mientras un ajuste de pocos kilómetros puede hacer que llueva, otro puede dejar las precipitaciones solo más al sur.

    Por eso, los pronósticos para la capital suelen cambiar más que en otras ciudades.

    A ello se suma otra característica fundamental: los pronósticos del tiempo no son determinísticos. Es decir, “no es posible decir a ciencia cierta cuánto va a llover, ni siquiera con dos o tres días de anticipación”.

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?. Foto: ATON.

    En lugar de entregar una respuesta exacta, los modelos muestran un rango de escenarios posibles. En Santiago, por ejemplo, muchas veces ese rango incluye la posibilidad de que no caiga ni una gota de agua.

    Si el pronóstico indica entre 0 y 10 milímetros de lluvia, eso significa que ambos panoramas son probables: que llueva o que finalmente no se registren precipitaciones. “Y eso no es un mal pronóstico. Es que simplemente hay una incertidumbre”, explica el especialista.

    “Pero muchas veces, las personas toman eso como una falla del pronóstico”, dice. “El problema es que ha sido muy difícil comunicar esa incertidumbre, mucho más que la parte técnica del pronóstico”.

    Cómo interpretar correctamente el pronóstico del tiempo

    Hay que interpretar el pronóstico del tiempo considerando probabilidades y rangos.

    Por ejemplo, si se informa un 40% de probabilidad de precipitaciones, significa que existe esa posibilidad de que llueva en el lugar y período indicados. No quiere decir que lloverá con seguridad ni que las precipitaciones se extenderán durante todo el día.

    Del mismo modo, cuando se pronostican entre 10 y 20 milímetros de lluvia, ese rango corresponde a una estimación. No significa que en todas las comunas caerá exactamente la misma cantidad de agua, ya que pueden existir diferencias importantes incluso entre comunas y localidades cercanas.

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Y aunque los modelos meteorológicos seguirán mejorando con el tiempo y la tecnología, el académico advierte que la incertidumbre nunca desaparecerá por completo.

    El simple hecho de que Santiago quede al norte del camino de los sistemas frontales va a seguir siendo así, “por lo tanto vamos a seguir teniendo que confiar en un pronóstico incierto”.

    Es decir, el problema no es que sea especialmente difícil pronosticar la lluvia en Santiago, sino que la ciudad suele ubicarse en el límite de los sistemas frontales y, además, los pronósticos siempre incorporan un grado de incertidumbre.

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