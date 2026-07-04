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    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    Un reciente estudio advierte que la conversación sobre diversidad e inclusión se está reduciendo de forma sostenida en medios, redes sociales y organizaciones. Mientras las voces institucionales pierden presencia, el discurso de odio aumenta y la inteligencia artificial comienza a reproducir esos mismos sesgos.

    Constanza PalmaPor 
    Constanza Palma

    El informe “Orgullo en ‘visto’”, elaborado por la consultora global LLYC, identifica un fenómeno al que denomina “Rainbow Ghosting”, que se refiere a una retirada paulatina del respaldo público que empresas, instituciones y medios de comunicación entregan al colectivo LGBTIQ+.

    La investigación sostiene que el apoyo no desaparece de forma abrupta, sino que se va diluyendo con el tiempo. Si antes el debate público mantenía una conversación constante sobre diversidad, hoy gran parte de esos mensajes se concentra únicamente durante el Mes del Orgullo, mientras el resto del año prácticamente desaparecen.

    Para elaborar el estudio, LLYC utilizó herramientas de Big Data y procesamiento de lenguaje natural. En total se analizaron 15,1 millones de noticias, 202 millones de mensajes en la red social X y más de 4,6 millones de contenidos violentos en distintos países, incluyendo a Chile. Además, examinó cómo las herramientas de inteligencia artificial interpretan la identidad, y se revisaron 627 imágenes generadas por IA.

    Una conversación cada vez más acotada

    Uno de los hallazgos más relevantes es la disminución sostenida de la cobertura mediática sobre diversidad. Según el informe, la presencia del tema en medios escritos y digitales cayó un 2,5% por trimestre desde 2021, tendencia que se aceleró durante los últimos tres años, alcanzando descensos cercanos al 10% trimestral.

    A esto se suma un cambio en la comunicación de empresas y organizaciones. El estudio sostiene que las marcas con políticas activas de inclusión representan hoy un tercio menos que en 2023, reflejando una reducción del compromiso público en torno a la diversidad.

    En el caso chileno, el estudio identifica una disminución sostenida de la conversación sobre diversidad en redes sociales. Durante 2025, el 39% de todas las publicaciones relacionadas con el colectivo se concentraron únicamente durante el segundo trimestre, coincidiendo con el Mes del Orgullo, mientras el resto del calendario registró una actividad considerablemente menor.

    Al mismo tiempo, el informe detectó un fuerte incremento del discurso de odio en nuestro país. Los mensajes hostiles hacia personas LGBTIQ+ crecieron 56,9% respecto del promedio de los cuatro años anteriores.

    A nivel global, el estudio detecta que la conversación en X se redujo prácticamente a la mitad: pasó de 26,1 millones de publicaciones en 2023 a 12,7 millones en el periodo más reciente. En paralelo, el discurso de odio aumentó en ocho de cada diez países analizados, con un crecimiento promedio de 38%.

    Pero no solo aumentó el volumen. También cambió la forma en que se expresa. El informe muestra que casi uno de cada cinco mensajes hostiles vincula al colectivo con supuestos efectos negativos sobre la educación. Dentro de ese grupo, siete de cada diez publicaciones utilizan narrativas relacionadas con niños y adolescentes como eje principal de sus argumentos.

    La inteligencia artificial como factor de desigualdad

    Uno de los apartados más llamativos del estudio analiza cómo distintos sistemas de inteligencia artificial responden cuando reciben consultas sobre personas LGBTIQ+. Los resultados muestran diferencias importantes respecto de los perfiles cisheterosexuales.

    Conceptos asociados a la autonomía y la independencia aparecen con una intensidad 140% superior cuando las respuestas se generan para personas cisheterosexuales. En cambio, los perfiles LGBTIQ+ reciben con mayor frecuencia referencias vinculadas al miedo, la vulnerabilidad, la dignidad o la exclusión.

    El análisis también detectó diferencias en las imágenes generadas por IA. En siete de cada diez imágenes consideradas neutras, las personas LGBTIQ+ fueron representadas con símbolos explícitos de su identidad, como la bandera, mientras que el 97% de las personas generadas sin contexto específico fueron representadas como caucásicas, evidenciando sesgos en la representación visual.

    Más que advertir únicamente sobre el crecimiento del discurso de odio, el informe pone el foco en el costo que tiene la ausencia de mensajes positivos.

    La investigación sostiene que, cuando disminuyen las voces institucionales que respaldan la diversidad, ese espacio no queda vacío, sino que es ocupado por narrativas hostiles que terminan alimentando tanto la conversación pública como los sistemas de inteligencia artificial que aprenden de ella.

    En ese escenario, concluye LLYC, el llamado “Rainbow Ghosting” no consiste solamente en hablar menos sobre diversidad, sino en las consecuencias que ese silencio puede tener sobre la representación, la percepción social y la seguridad de las personas LGBTIQ+.

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    Más sobre:SociedadComunidad LGBTIQ+Mes del Orgullo

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